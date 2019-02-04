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Ёхор, буузы и разбивание кости: Где побывает Алла Михеева в Бурятии

Ёхор, буузы и разбивание кости: Где побывает Алла Михеева в Бурятии
Общество, 
«Байкал-Dailу» выяснил программу визита съёмочной группы «Вечернего Урганта»

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ приедет Алла Михеева из «Вечернего Урганта». Известная телеведущая снимет здесь свой «Острый репортаж» для Первого канала.

«Байкал-Dailу» стали известны подробности визита ведущей популярного телешоу. Алла Михеева со съёмочной группой прилетит в столицу Бурятии уже завтра, 5 февраля. Здесь они пробудут до 7 февраля.

За два дня в Бурятии Алле предстоит снять свой знаменитый «Острый репортаж». Её основная задача показать и рассказать всей России о празднике Белого месяца – Сагаалгане.

Завтра Алла Михеева выйдет на празднование Сагаалгана на площади Советов, где впервые пройдёт обряд Золголго - праздничная церемония почитания старших и одаривания сладостями детей. На сцену выйдут и поприветствуют собравшихся почётные гости - Деды Морозы из Греции и из Узбекистана. После этого пройдёт концерт звёзд бурятской эстрады и мастеров искусств Бурятии. А во время бурятской народной игры по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» разыграют бытовую технику. Во время празднования телеведущая будет брать интервью у жителей республики и сама поучаствует во всевозможных мастер-классах и играх.

- Алла сама будет участвовать во всех мероприятиях. Научится лепить буузы на мастер-классе по лепке, поучаствует в стрельбе из лука, в разбивании кости и даже станцует ёхор. В общем, по максимуму окунётся в атмосферу праздника и всё попробует здесь, - рассказал «Байкал-Dailу» координатор визита Станислав Брыков.

После главной площади города съёмочная группа отправится в ФСК. Там пройдут мастер-классы, викторины и дегустация бурятской кухни. На праздничном концерте также исполнят любимые всеми песни на бурятском языке, танцы и дефиле зимнего бурятского национального костюма.

На концерте в ФСК Алла не только будет зрителем, но и покажет изнанку концерта.

- Она приезжает сюда не в качестве почётного гостя праздника, а именно максимально показать и отразить, как это вообще всё проходит у нас. Она может побыть в зале и также пройти за кулисы, пообщаться с участниками концерта, с артистами, - говорит Станислав Брыков.

Во второй съёмочный день, 6 февраля, организаторы запланировали показать съёмочной группе «Вечернего Урганта» - Ацагат и дацан Гандан Даржалинг. Там, по словам Станислава Брыкова, пройдёт встреча с Дедами Морозами. В этом году в гости к Сагаан Убгэну приедут Дед Мороз из Узбекистана - Корбобо, греческий Дед Мороз - Святой Василий и Байкальский Дед Мороз из Слюдянки.

- У нас много чего есть показать, но я думаю, что они сами уже на месте решат, что понравится и что покажется необычным, - говорит координатор встречи.

В планах также показать Алле Михеевой красоту зимнего Байкала.

- Будем стараться хорошо встречать, показать наши красоты. Собираемся вывезти на зимний Байкал, чтобы показать какая там шикарная природа, если конечно погода не будет сильно морозной и останется время, - говорит Станислав Брыков.

Визит съёмочной группы Первого канала стал возможен благодаря поддержке республиканского правительства.

- Администрация и сам глава Бурятии поддержали их приезд. Мы отправили им письмо за подписью главы, они почувствовали нашу серьёзность и приехали, - отметил координатор поездки.

Не исключено, что Первый канал также побывает и на знаменитой «Байкальской рыбалке» - уже в марте пройдёт юбилейная, 15 по счёту рыбалка. Состоится она рядом с селом Оймур Кабанского района республики 29-30 марта. На мероприятие прибудет известный актёр Алексей Булдаков, знакомый жителям страны по роли генерала Алексея Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и т.д.

- Изначально звали их вообще на рыбалку, но решили показать празднование Сагаалгана. Если понравится сейчас, то не исключено, что и на «Байкальскую рыбалку» они приедут, - заключил Станислав Брыков.

Дата выхода сюжета в эфир пока неизвестна.
Сагаалган телешоу Праздники телевидение
 
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