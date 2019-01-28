Байкал вошёл в топ-5 популярных для отдыха озёр России

Такие данные привели по итогам 2018 года



Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные у туристов озёра России по итогам 2018 года.



Озеро Банное в Башкирии, город Соль-Илецк со своими солёными озерами в Оренбургской области, город Осташков на берегу озера Селигер в Тверской области, город Яровое на берегу Большого Ярового озера в Алтайском крае и город Байкальск на южном берегу Байкала в Иркутской области вошли в первую пятёрку по популярности отдыха на озерах России в 2018 году.



По данным Tvil.ru, в прошлом году туристы отдыхали на российских озёрах от трёх до пяти суток и тратили на аренду жилья от 700 до 1200 рублей на человека в сутки.



Дешевле всего проживание обошлось в Соль-Илецке (в среднем, 686 рублей на человека в сутки), дороже всего - в Осташкове на Селигере (1,226 тысячи рублей на человека в сутки). На Банном - 831 рубль на человека, на Байкале - 924 рубля на человека, в Яровом - 1 197 рублей на человека.



Самый длительный отдых на озерах бронировали в Яровом и Соль-Илецке - на 5 суток.



Рейтинг подготовлен Tvil.ru по данным броней квартир, домов и коттеджей туристами в прошлом году.