В Бурятии показали Крещенскую красоту скованного льдом Байкала. Фоторепортаж

«Байкал-Dailу» представляет поражающий воображение фоторепортаж Сергея Тарасенко из Баргузинского района
Байкальский крещенский фототур прошёл в Баргузинском районе с 18 по 20 января. Во время тура фотографы из Бурятии наблюдали обряды Крещения в Баргузинском Спасо-Преображенском соборе и на купели в посёлке Усть-Баргузин. В фототур съездил и фотокорреспондент «Байкал-Dailу» Сергей Тарасенко.
В отличие от крещенских купаний в больших городах, превратившихся в последние годы в популярные шоу, здесь ритуалы смотрелись скромно, но аутентично. Фотографы также посетили усыпанное снегом уютное село Адамово, где прокатились с местной детворой со снежной горки, возведённой самими сельчанами. Ну и, конечно, вдоволь побродили по байкальскому льду.
В этом году из-за частых осенних штормов сокуи – разновидность застывшего льда на Байкале, особенно высоки. Также очень много торосов и ещё не занесённых снегом открытых участков льда.
Байкал ещё не полностью замёрз — фотографам удалось увидеть и небольшую полоску воды не так далеко от берега.
В концерте приняли участие фольклорные, хореографические коллективы, солисты театра оперы и балета и другие
«Байкал-Dailу» представляет поражающий воображение фоторепортаж Сергея Тарасенко из Баргузинского района
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