В Бурятии показали Крещенскую красоту скованного льдом Байкала. Фоторепортаж





Фоторепортаж прошлого зимнего фототура Сергея Тарасенко можно посмотреть здесь.

Байкальский крещенский фототур прошёл в Баргузинском районе с 18 по 20 января. Во время тура фотографы из Бурятии наблюдали обряды Крещения в Баргузинском Спасо-Преображенском соборе и на купели в посёлке Усть-Баргузин. В фототур съездил и фотокорреспондент «Байкал-Dailу» Сергей Тарасенко.В отличие от крещенских купаний в больших городах, превратившихся в последние годы в популярные шоу, здесь ритуалы смотрелись скромно, но аутентично. Фотографы также посетили усыпанное снегом уютное село Адамово, где прокатились с местной детворой со снежной горки, возведённой самими сельчанами. Ну и, конечно, вдоволь побродили по байкальскому льду.В этом году из-за частых осенних штормов сокуи – разновидность застывшего льда на Байкале, особенно высоки. Также очень много торосов и ещё не занесённых снегом открытых участков льда.Байкал ещё не полностью замёрз — фотографам удалось увидеть и небольшую полоску воды не так далеко от берега.