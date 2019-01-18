В Бурятии запустили спортивный челлендж

На этот раз нужно на скорость делать выбросы грифа
Спортсмены Бурятии запустили новый челлендж по выбрасыванию грифа на скорость. За 30 секунд нужно сделать наибольшее количество выбросов грифа.
Первое видео опубликовано в Instagram на странице pankration_mma03. Первый участником челленджа стал президент федерации Панкратиона Бурятии Виталий Хаптареев. Он сделал более 50 выбросов.
Любой желающий может стать участником челленджа #challenge_выбрасывание_грифа_за_30сек и передать эстафету своим друзьям и знакомым.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, жители республики охотно участвую во всевозможных челленджах. Одним из последних и, пожалуй, самым популярным оказался #буряадхэлэнchallenge. В нём поучаствовали министры, а также жители республики, живущие в разных городах России.
Также уже был подобный спортивный челлендж,
который призывал вести здоровый образ жизни. В нём охотно поучаствовали спортсмены, пенсионеры, медики.
Улан-Удэ станет одним из трёх городов, где покажут хореографическую японскую драму «Самурай Нобунага»
Путешественники покатались на снегоходах по горам Мамая. ФОТО
Взрывотехники и кинологи осмотрели 6 церквей и храмов
Всего в зимний период 2018-2019 годов на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 50 ледовых переправ
Он исполнит партию Хозе в опере «Кармен»
Это документальная полнометражная картина о добровольцах, созданная в рамках медиапроекта #Я Волонтёр
Она скончалась от рака лёгких
Театр «Одон» представит Бурятию на театральной смене детского центра
Длина таракана чуть больше трёх сантиметров
Традиционно они будут расположены за стадионом «Спартак» Бурятского госуниверситета
Дирижёр отметил талант артистов Бурятского театра оперы и балета
В ролике показали красоты природы и подготовку спортсменов к всероссийскому турниру
Чествование ветеранов приурочено к 75-й годовщине освобождения блокадного города
Для молодёжи в честь Сагаалгана подготовили много мероприятий
Добраться до купелей можно на автобусах из Улан-Удэ и Иркутска