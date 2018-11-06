В Бурятию скоро привезут тигрёнка

В Улан-Удэ скоро приедет тигрёнок из Барнаульского зоопарка. Он будет жить в живом уголке Этнографического музея народов Забайкалья. Как сообщал «Байкал-Daily», о планах по покупке тигрёнка стало известно в октябре. На днях директор Этнографического музея Сергей Мещеряков пояснил: тигрёнок нужен, так как нынешним двум тиграм уже много лет.
- Не все посетители знают, что самой старшей нашей тигрице уже 17 лет. В неволе тигры до такого возраста редко доживают. Поэтому принято решение приобрести молодого тигрёнка, ему сегодня 4 месяца. В течение 20 дней после предоплаты нам этого тигрёнка доставят суда, - сообщил Сергей Мещеряков.
В Барнаульском зопарке тигрёнка назвали Ермак Шерханович, однако руководство Этнографического музея, возможно, даст другое имя.
- Мы посмотрим ещё, что нам больше понравиться,- отметил директор.
Ранее озвучивалось, что стоимость тигрёнка – 350 тысяч.
На сегодня в Этнографическом музее живёт 117 животных и птиц.
В дальнейших планах у руководства музея создать экспозицию животных, обитающих на территории Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября в музее построили новый вольер для медведя по кличке Малыш.