В Архангельске представили программу по изучению байкальской нерпы

Она была представлена в рамках международной конференции



С 29 октября по 2 ноября в Архангельске проходила десятая международная конференция «Морские млекопитающие Голарктики», посвящённая памяти профессора Яблокова.



1 ноября в рамках конференции состоялось совещание, посвящённое состоянию тюленьих популяций в закрытых водоёмах, в частности, байкальской нерпе – эндемику самого большого пресноводного озера в мире. Мероприятие было организовано экспертно-консультативной рабочей группой института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и университета Лидса (Великобритания) при содействии фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». В работе секции приняли участие специалисты из России и эксперты из дальнего зарубежья.



В ходе совещания академик РАН, директор института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Вячеслав Рожнов представил основные направления программы изучения и сохранения байкальской нерпы, разработанные по инициативе и при поддержке фонда «Озеро Байкал». Важно отметить, что фонд обратил внимание на проблему сохранения байкальской нерпы в 2018 году, когда в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении промышленного отстрела уникального эндемика. Стало ясно: нерпа нуждается в тщательном изучении, ведь её уничтожение несёт в себе огромный риск для всей экосистемы озера Байкал. Фонд отстоял необходимость создания специальной программы изучения и сохранения байкальской нерпы перед научным сообществом и государственными природоохранными организациями.



- Помимо собственно научного аспекта изучения байкальской нерпы, важно институционализировать исследования эндемика на государственном уровне. К сожалению, сейчас никто не занимается данной проблематикой на государственном уровне в достаточной мере, а ведь сохранение популяции байкальской нерпы крайне важно для поддержания всей экосистемы Байкала и понимания происходящих в ней процессов, - сказала генеральный директор Фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова.



В основных направлениях программы изложены разнообразные методы оценки состояния вида, исследования местообитаний, социально-экономические исследования нелегального промысла и многое другое. Учёные обсудили перспективные исследования и разработали на их основе итоговый документ, который будет представлен в дальнейшем в российских министерствах и ведомствах и послужит базой для продолжения изучения нерпы и воплощения в жизнь необходимых для её сохранения мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Озеро Байкал».



В работе секции приняли участие и другие учёные. В частности, с докладом о нерпе Байкала выступил профессор Токийского университета Миязаки Нобуюки, посвятивший более 20 лет исследованию этого уникального животного и среды его обитания. На секции он представил результаты российско-японской экспедиции этого года, наблюдавшей за поведением байкальских нерп под водой с использованием передовых технологий. Генеральный директор ООО «Аквариум байкальской нерпы» Евгений Баранов, кандидат биологических наук, представил некоторые методы изучения состояния популяции байкальской нерпы, исключающие гибель животных.



Фонд «Озеро Байкал» продолжит тесное сотрудничество с научным сообществом, властью и обществом для изучения и сохранения популяции байкальской нерпы. Следующим шагом будет внедрение мероприятий из программы на практике. В 2019 году при поддержке фонда специалисты ИПЭЭ РАН, ФГБНУ «Госрыбцентр» и ФГБУ «Заповедное Подлеморье» осуществят мечение нерп спутниковыми радиомаяками и проведут сопутствующие исследования животных на Ушканьих островах.

