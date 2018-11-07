Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Ноября

06 Ноября

Популярное

В Архангельске представили программу по изучению байкальской нерпы

В Архангельске представили программу по изучению байкальской нерпы
Общество, 
Она была представлена в рамках международной конференции

С 29 октября по 2 ноября в Архангельске проходила десятая международная конференция «Морские млекопитающие Голарктики», посвящённая памяти профессора Яблокова.

1 ноября в рамках конференции состоялось совещание, посвящённое состоянию тюленьих популяций в закрытых водоёмах, в частности, байкальской нерпе – эндемику самого большого пресноводного озера в мире. Мероприятие было организовано экспертно-консультативной рабочей группой института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и университета Лидса (Великобритания) при содействии фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». В работе секции приняли участие специалисты из России и эксперты из дальнего зарубежья.

В ходе совещания академик РАН, директор института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Вячеслав Рожнов представил основные направления программы изучения и сохранения байкальской нерпы, разработанные по инициативе и при поддержке фонда «Озеро Байкал». Важно отметить, что фонд обратил внимание на проблему сохранения байкальской нерпы в 2018 году, когда в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении промышленного отстрела уникального эндемика. Стало ясно: нерпа нуждается в тщательном изучении, ведь её уничтожение несёт в себе огромный риск для всей экосистемы озера Байкал. Фонд отстоял необходимость создания специальной программы изучения и сохранения байкальской нерпы перед научным сообществом и государственными природоохранными организациями.

- Помимо собственно научного аспекта изучения байкальской нерпы, важно институционализировать исследования эндемика на государственном уровне. К сожалению, сейчас никто не занимается данной проблематикой на государственном уровне в достаточной мере, а ведь сохранение популяции байкальской нерпы крайне важно для поддержания всей экосистемы Байкала и понимания происходящих в ней процессов, - сказала генеральный директор Фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова.

В основных направлениях программы изложены разнообразные методы оценки состояния вида, исследования местообитаний, социально-экономические исследования нелегального промысла и многое другое. Учёные обсудили перспективные исследования и разработали на их основе итоговый документ, который будет представлен в дальнейшем в российских министерствах и ведомствах и послужит базой для продолжения изучения нерпы и воплощения в жизнь необходимых для её сохранения мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Озеро Байкал».

В работе секции приняли участие и другие учёные. В частности, с докладом о нерпе Байкала выступил профессор Токийского университета Миязаки Нобуюки, посвятивший более 20 лет исследованию этого уникального животного и среды его обитания. На секции он представил результаты российско-японской экспедиции этого года, наблюдавшей за поведением байкальских нерп под водой с использованием передовых технологий. Генеральный директор ООО «Аквариум байкальской нерпы» Евгений Баранов, кандидат биологических наук, представил некоторые методы изучения состояния популяции байкальской нерпы, исключающие гибель животных.

Фонд «Озеро Байкал» продолжит тесное сотрудничество с научным сообществом, властью и обществом для изучения и сохранения популяции байкальской нерпы. Следующим шагом будет внедрение мероприятий из программы на практике. В 2019 году при поддержке фонда специалисты ИПЭЭ РАН, ФГБНУ «Госрыбцентр» и ФГБУ «Заповедное Подлеморье» осуществят мечение нерп спутниковыми радиомаяками и проведут сопутствующие исследования животных на Ушканьих островах. 
нерпы Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Архангельске представили программу по изучению байкальской нерпы
В Архангельске представили программу по изучению байкальской нерпы
Общество, 07.11.2018
Она была представлена в рамках международной конференции
Директора домов культуры Бурятии участвуют в съезде в Москве
Директора домов культуры Бурятии участвуют в съезде в Москве
Общество, 07.11.2018
В мероприятии также принимают участие депутаты Госдумы и Совфеда
Для будущих лам в Бурятии собрали 115 тысяч рублей
Для будущих лам в Бурятии собрали 115 тысяч рублей
Общество, 07.11.2018
Также студентам привезли большое количество продуктов
В Забайкалье открыли новый изолятор
В Забайкалье открыли новый изолятор
Общество, 07.11.2018
Помещение оснащено 15 камерами
В Росгвардии Бурятии прошёл турнир по настольному теннису
В Росгвардии Бурятии прошёл турнир по настольному теннису
Общество, 07.11.2018
В Улан-Удэ состоялось первенство управления Росгвардии по Бурятии по настольному теннису
В Братске железнодорожников незаконно лишили премии в 302 тысячи
В Братске железнодорожников незаконно лишили премии в 302 тысячи
Общество, 07.11.2018
Сотрудников незаконно привлекали к дисциплинарной ответственности
В Иркутске утвердили символику празднования Нового года
В Иркутске утвердили символику празднования Нового года
Общество, 07.11.2018
В Иркутске утверждена новогодняя символика 2019 года
В Бурятии учителям отказывались оплачивать учебный отпуск
В Бурятии учителям отказывались оплачивать учебный отпуск
Общество, 07.11.2018
Учителям города Гусиноозёрск пришлось идти в суд
В Забайкалье пытались незаконно уволить лаборанта
В Забайкалье пытались незаконно уволить лаборанта
Общество, 07.11.2018
Женщина отказалась перевесить на другую должность
Жительница Усть-Орды отметила столетие
Жительница Усть-Орды отметила столетие
Общество, 07.11.2018
На зиму она собирается уехать в Улан-Удэ
В Улан-Удэ БСМП оштрафовали за тесноту в палатах
В Улан-Удэ БСМП оштрафовали за тесноту в палатах
Общество, 07.11.2018
Нарушения, найденные в больнице, перечислил Роспотребнадзор
В Улан-Удэ сиротам расскажут о правах и соцподдержке
В Улан-Удэ сиротам расскажут о правах и соцподдержке
Общество, 07.11.2018
Республика присоединится к акции «День правовой помощи детям»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^