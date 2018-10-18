В Этнографическом музее Бурятии появится тигрёнок Ермак Шерханович (видео)













Информацию «Байкал-Daily» подтвердил директор Этнографического музея Сергей Мещеряков. По его словам, на сегодня договор ещё не подписан, идут переговоры. И если они закончатся успешно, то тигрёнок прибудет в столицу Бурятии.



- Если тигрёнок переедет в Улан-Удэ, то сейчас он будет жить в зимнике, не в открытом вольере. Всё-таки ему нужно адаптироваться, он небольшой, ему сейчас 4 месяца, - рассказал Сергей Мещеряков.



Стоимость одной дикой кошки составляет 350 тысяч рублей.



Судя по видеозаписям в соцсети Барнаульского зоопарка, у Ермака Шерхановича отменный аппетит. Работники запечатлели один из обедов тигрёнка.







Как сообщал «Байкал-Daily», на днях Как сообщал «Байкал-Daily», на днях состоялось новоселье медведя Малыша . Питомцу обустроили новый вольер с деревом. В просторной клетке косолапый теперь будет один. Прежде он жил с медведицей. Информацию «Байкал-Daily» подтвердил директор Этнографического музея Сергей Мещеряков. По его словам, на сегодня договор ещё не подписан, идут переговоры. И если они закончатся успешно, то тигрёнок прибудет в столицу Бурятии.- Если тигрёнок переедет в Улан-Удэ, то сейчас он будет жить в зимнике, не в открытом вольере. Всё-таки ему нужно адаптироваться, он небольшой, ему сейчас 4 месяца, - рассказал Сергей Мещеряков.Стоимость одной дикой кошки составляет 350 тысяч рублей.Судя по видеозаписям в соцсети Барнаульского зоопарка, у Ермака Шерхановича отменный аппетит. Работники запечатлели один из обедов тигрёнка.

К концу октября в Этнографическом музее народов Забайкалья в Уголке живой природы может появиться новый питомец – тигрёнок Ермак Шерханович. Так дикого котёнка нарекли в Барнаульском зоопарке, откуда планируется его отправление. Об этом заявил директор зоопарка Сергей Писарев.- Дорогие барнаульцы, осталась всего одна неделя и наш замечательный Ермак, один из 4 тигрят, которые родились в этом году уезжает на постоянное место жительства в город Улан-Удэ, - рассказал Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка.