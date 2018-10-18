В Этнографическом музее Бурятии появится тигрёнок Ермак Шерханович (видео)

К концу октября в Этнографическом музее народов Забайкалья в Уголке живой природы может появиться новый питомец – тигрёнок Ермак Шерханович. Так дикого котёнка нарекли в Барнаульском зоопарке, откуда планируется его отправление. Об этом заявил директор зоопарка Сергей Писарев.
- Дорогие барнаульцы, осталась всего одна неделя и наш замечательный Ермак, один из 4 тигрят, которые родились в этом году уезжает на постоянное место жительства в город Улан-Удэ, - рассказал Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка.
Информацию «Байкал-Daily» подтвердил директор Этнографического музея Сергей Мещеряков. По его словам, на сегодня договор ещё не подписан, идут переговоры. И если они закончатся успешно, то тигрёнок прибудет в столицу Бурятии.
- Если тигрёнок переедет в Улан-Удэ, то сейчас он будет жить в зимнике, не в открытом вольере. Всё-таки ему нужно адаптироваться, он небольшой, ему сейчас 4 месяца, - рассказал Сергей Мещеряков.
Стоимость одной дикой кошки составляет 350 тысяч рублей.
Судя по видеозаписям в соцсети Барнаульского зоопарка, у Ермака Шерхановича отменный аппетит. Работники запечатлели один из обедов тигрёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях состоялось новоселье медведя Малыша. Питомцу обустроили новый вольер с деревом. В просторной клетке косолапый теперь будет один. Прежде он жил с медведицей.