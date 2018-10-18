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В Этнографическом музее Бурятии появится тигрёнок Ермак Шерханович (видео)

В Этнографическом музее Бурятии появится тигрёнок Ермак Шерханович (видео)
Общество, 
Дикий котёнок прибудет из Барнаула

К концу октября в Этнографическом музее народов Забайкалья в Уголке живой природы может появиться новый питомец – тигрёнок Ермак Шерханович. Так дикого котёнка нарекли в Барнаульском зоопарке, откуда планируется его отправление. Об этом заявил директор зоопарка Сергей Писарев.

- Дорогие барнаульцы, осталась всего одна неделя и наш замечательный Ермак, один из 4 тигрят, которые родились в этом году уезжает на постоянное место жительства в город Улан-Удэ, - рассказал Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка. 




Информацию «Байкал-Daily» подтвердил директор Этнографического музея Сергей Мещеряков. По его словам, на сегодня договор ещё не подписан, идут переговоры. И если они закончатся успешно, то тигрёнок прибудет в столицу Бурятии.

- Если тигрёнок переедет в Улан-Удэ, то сейчас он будет жить в зимнике, не в открытом вольере. Всё-таки ему нужно адаптироваться, он небольшой, ему сейчас 4 месяца, - рассказал Сергей Мещеряков.

Стоимость одной дикой кошки составляет 350 тысяч рублей.

Судя по видеозаписям в соцсети Барнаульского зоопарка, у Ермака Шерхановича отменный аппетит. Работники запечатлели один из обедов тигрёнка. 




Как сообщал «Байкал-Daily», на днях состоялось новоселье медведя Малыша. Питомцу обустроили новый вольер с деревом. В просторной клетке косолапый теперь будет один. Прежде он жил с медведицей. 
этнографический музей тигры
 
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