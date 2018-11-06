В Бурятии открыли памятник Герою Советского Союза Дарме Жанаеву

Общество, Фото: Народный Хурал

Памятник появился в Кижингинском районе



В Кижингинском районе Бурятии появился памятник Герою Советского Союза Дарме Жанаеву. В честь торжественного открытия монумента состоялся праздничный митинг, сообщили в пресс-службе Народного Хурала.



Дарма Жанаев - начальник инженерной службы 23-й гвардейской мотострелковой Васильковской Краснознаменной бригады 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.



Родился в 1907 году в городе Верхнеудинск (Улан-Удэ) в многодетной семье бедного крестьянина-скотовода. До 1923 года помогал по хозяйству отцу, а затем работал улусным чабаном и занимался самообразованием. В декабре 1923 года уезжает в город Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), на политкурсы. В 1926 году Хоринский ВКП(б) посылает его в Иркутск для учебы.



В августе 1931 года Дарма Жанаев едет в Москву и поступает в Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В декабре 1938 года после окончания института он поступает на авиационный завод в Улан-Удэ на должность инженера-электрика. Вскоре был переведён на должность начальника энергобюро отдела главного энергетика, где проработал до начала войны. Когда началась война, несмотря на «бронь», рвался на фронт.



Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года.



Отличился в боях на берлинском направлении. 16-25 апреля 1945 года в лесисто-болотистой местности организовал прокладку пути подразделениям бригады. Руководил возведением переправ на реках Нейсе, Шпре и Тельтов-канале (Германия), обеспечив по ним быструю переброску бригады. Участвовал в разминировании местности и дорог. За время наступления руководил постройкой пяти мостов, укреплением дорог в лесисто-болотистой местности.



25 апреля 1945 года гвардии капитан Дарма Жанаев был тяжело ранен и умер в госпитале 27 апреля. Похоронен в городе Жагань (Польша).



За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии капитану Жанаеву Дарме Жанаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



Имя Героя носят улица и парк в Улан-Удэ, бывший Дом пионеров в посёлке городского типа Хоринск, Хоринская средняя общеобразовательная школа №1. Герой Советского Союза Д.Ж. Жанаев был зачислен в списки авиационного завода, где он работал и откуда пошёл на фронт. Имя Дармы Жанаева высечено на обелиске, посвященном памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны сотрудников и студентов Иркутского государственного университета.



