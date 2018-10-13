В Улан-Удэ совершили огненное подношение (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэнском дацане прошёл один из сильнейших обрядов для очищения препятствий. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



В субботу, 13 октября, в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоялся большой Хурал Жинсриг. Ламы через огонь, считающийся священным, совершили огненное подношение божеству Идаму Ямантаке.



- В этом году это завершающий обряд Жинсриг на Верхней Берёзовке. Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе студентам и школьникам, а также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем, у кого закрыты дороги, болезни и препятствия. Обряд Жинсриг является одним из самых сильных обрядов для очищения препятствий, проблем, порчи, сглаза и всего плохого. Особенно помогает тем , кто болеет болезнями, вызванными злыми духами. Многие болезни могут не поддаваться лечению, они могут быть связаны с болезнями, насылаемыми злыми духами, - пояснили в пресс-службе Сангхе России.



Согласно буддийскому учению, одиночный Ямантака - это проявление или эманация Будды Манджушри, олицетворяющего Мудрость.



- В нашем мире есть существа, которых нельзя укротить мирными способами, а потому Будда Манджушри принял гневную форму, чтобы привести к Просветлению. Ямантака – гневное воплощение Будды Манджушри. I Пандито Хамбо Лама России Дамба Даржа Заяев и XII Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигилов, подчеркивали важность практики Ваджрабхайравы (Ямантаки) и всячески её распространяли. Их усилиями она стала одной из трёх главных тантр, преподаваемых во всех дацанах России. До сих пор эта практика считается одной из наиболее важных как для лам, так и для практикующих мирян. Учения и ритриты по этим практикам регулярно проводятся в разных частях света, - поясняют в Сангхе.





