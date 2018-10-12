На севере Бурятии появится центр для туристов

В Северобайкальске появится центр для туристов «Заповедный Северный Байкал»
Проект административно-информационного центра «Заповедный Северный Байкал» планируется подготовить к апрелю 2019 года. Для строительства отведена площадка на улице Портовой. На первом этаже двухэтажного здания, как ожидается, разместится выставочный зал, посвящённый природе Байкала, а на втором – гостиничные номера.
Объявлен тендер на проведение проектно-изыскательских работ для строительства центра. Заказчиком выступает объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка, сообщает RosTender.info.
Стоимость услуг по проектированию оценивается в 2,5 млн рублей, финансирование ведется из федерального бюджета и средств дирекции. Согласно техническому заданию, стоимость строительства здания, заложенная по проекту, не должна превышать 30 млн рублей.
Заявки от участников тендера принимаются до 5 ноября, а его итоги планируется подвести 8 ноября.
Тендер - http://rostender.info/region/buryatiya-respublika/severobajkalsk/35361506-tender-proektno-izyskatelnye-raboty-dlya-stroitelstva-administrativno-informacionnogo-centra-zapovednyj-severnyj-bajkal
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