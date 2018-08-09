В Сибирь ввозят опасные капсулы для похудения

В их состав входит сильнодействующее вещество – сибутрамин
За летние месяцы в Читинской таможне значительно увеличилось количество уголовных дел, возбуждённых по статье УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ…» в отношении россиян, которые пересекают границу в пункте МАПП Забайкальск.
Так, совсем недавно, в августе два уголовных дела было возбуждено отделом дознания Забайкальского таможенного поста в отношении двух туристок из Братска и Бурятии. Они перемещали через границу капсулы для похудения, в составе которых был обнаружен сибутрамин. Причём у жительницы Братска было обнаружено рекордное количество капсул - 216 штук.
Аналогичное уголовное дело было возбуждено и в начале июля этого года в отношении жительницы России. На таможенном посту МАПП Забайкальск в ходе контроля перемещаемого багажа туристов в дамской сумочке у этой гражданки были обнаружены 72 капсулы жёлтого цвета, овальной формы. Капсулы, уложенные в бумажные салфетки, женщина намеревалась скрыть от таможенного оформления. Коробочка от капсул содержала надпись «Циклональное похудение. Волшебные бобы для сжигания жира».
После обнаружения капсул женщина вину в совершённом преступлении признала полностью, отметила, что капсулы перемещала для себя.
Экспертиза установила, что во всех капсулах, которые перемещали туристки через границу, содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин, которое включено в список сильнодействующих и ядовитых веществ.
Справка:
Сибутрамин – сильнодействующее вещество, которое запрещено к распространению на территории России. Это вещество является сильным стимулятором центральной нервной системы, что связано в значительной мере с его влиянием на стволовую часть мозга.