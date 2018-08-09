В Сибирь ввозят опасные капсулы для похудения

В их состав входит сильнодействующее вещество – сибутрамин







За летние месяцы в Читинской таможне значительно увеличилось количество уголовных дел, возбуждённых по статье УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ…» в отношении россиян, которые пересекают границу в пункте МАПП Забайкальск.







Так, совсем недавно, в августе два уголовных дела было возбуждено отделом дознания Забайкальского таможенного поста в отношении двух туристок из Братска и Бурятии. Они перемещали через границу капсулы для похудения, в составе которых был обнаружен сибутрамин. Причём у жительницы Братска было обнаружено рекордное количество капсул - 216 штук.







Аналогичное уголовное дело было возбуждено и в начале июля этого года в отношении жительницы России. На таможенном посту МАПП Забайкальск в ходе контроля перемещаемого багажа туристов в дамской сумочке у этой гражданки были обнаружены 72 капсулы жёлтого цвета, овальной формы. Капсулы, уложенные в бумажные салфетки, женщина намеревалась скрыть от таможенного оформления. Коробочка от капсул содержала надпись «Циклональное похудение. Волшебные бобы для сжигания жира».







После обнаружения капсул женщина вину в совершённом преступлении признала полностью, отметила, что капсулы перемещала для себя.







Экспертиза установила, что во всех капсулах, которые перемещали туристки через границу, содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин, которое включено в список сильнодействующих и ядовитых веществ.







Справка:







Сибутрамин – сильнодействующее вещество, которое запрещено к распространению на территории России. Это вещество является сильным стимулятором центральной нервной системы, что связано в значительной мере с его влиянием на стволовую часть мозга.







В настоящее время по всем возбуждённым делам Читинской таможней проводится расследование, сообщает пресс-служба таможни.Женщины употребляют препараты для коррекции веса, в которые очень часто входит сильнодействующее вещество сибутрамин. После применения этих препаратов возникают такие побочные эффекты, как бессонница, головная боль, беспокойство (состояние тревоги), изменение вкуса, замедление реакций. Также эти препараты отрицательно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Постепенно развивается эффект привыкания человека к таким препаратам.