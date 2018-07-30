Дзюдоисты СФО приедут на сборы в Бурятию

Прибудут на занятия и спортсмены из Монголии
Воспитанники сахалинской спортивной школы и федерации дзюдо и самбо отправились в Бурятию на двухнедельные учебно-тренировочные сборы, сообщает пресс-служба Минспорта Сахалинской области.
Занятия проходят на озере Щучьем. По традиции на мероприятие приедут сильнейшие спортсмены Сибирского федерального округа и представители команды Монголии. Сахалинские ребята начали готовиться к этой встрече ещё в июне - несмотря на период летних каникул, тренировки проводились почти ежедневно, а иногда и по два раза в день.
В рамках поездки островные спортсмены примут участие в турнире по дзюдо.
Все эти мероприятия рассматриваются как один из важнейших этапов подготовки к первенству ДВФО по дзюдо, которое пройдёт в начале сентября.
Команда от областной школы самбо и дзюдо состоит из 12 человек, еще двое островных спортсменов представляют Александровск-Сахалинский. Ребят сопровождают тренеры Валентин Кардаш и Рамазан Саадуев.
- Смогли поехать одни из самых сильных наших ребят. Надеюсь, сборы пойдут на пользу и скажутся на результатах выступлений на ключевых спортивных мероприятиях второй половины года, а главное - на первенстве ДВФО по дзюдо, - считает старший тренер островной федерации дзюдо и самбо Валентин Кардаш.
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