Состоятся мастер-классы, национальные обряды и дегустация
Традиционный фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале» состоится 28 июля в 15 часов на территории водолечебницы Хакусы в Северо-Байкальском районе Бурятии.
В программе запланированы выступления творческих коллективов, спортивные состязания, национальные обряды, мастер-классы, традиционная кухня народов Севера и др.
- «Бакалдын на Северном Байкале» - является истоком в развитии событийного и познавательного туризма на территории Фролихинского заказника. Надеемся, что этот праздник станет популярным и значимым не только для жителей Северо-Байкальского района и Северобайкальска, но и для всех гостей нашего региона, - отмечают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
«Бакалдын» в переводе с эвенкийского значит «встреча». Этот праздник погружает в культуру коренного народа Северного Байкала, знакомит с жизнью и бытом эвенков, их творчеством и культурой, а также с традициями и обычаями бережного отношения к природе и заботы о родном крае.
На севере Байкала в Бурятии пройдёт эвенкийский праздник
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования прошли в Праге
Для строительства участка был задействован старый фундамент от бывшей заправочной станции
Состоятся мастер-классы, национальные обряды и дегустация
За сутки выгорело 27 гектаров
На сыр не было документов
Там установят аншлаги о запрете купания
На ярмарке жителям города будут предлагать вакансии агента продаж, телемаркетолога и супервайзера
В картине «Улан-Удэ, я люблю тебя» сыграет также ещё одна звезда российского кино - Владислав Погиба
Жителей просят сохранять спокойствие
Для сбора грибов, ягод, кедровых орехов определены сроки и специальные места в лесничествах
Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут там бесплатно заниматься
Для жителей устроили онлайн турниры и выставку книг
На церемонию открытия приехала вся сборная Бурятии по вольной борьбе. ФОТО
Участие приняли 40 человек
Освободившиеся из мест лишения свободы люди смогут работать в лесхозе