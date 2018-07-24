На севере Байкала в Бурятии пройдёт эвенкийский праздник

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Состоятся мастер-классы, национальные обряды и дегустация



Традиционный фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале» состоится 28 июля в 15 часов на территории водолечебницы Хакусы в Северо-Байкальском районе Бурятии.



В программе запланированы выступления творческих коллективов, спортивные состязания, национальные обряды, мастер-классы, традиционная кухня народов Севера и др.



- «Бакалдын на Северном Байкале» - является истоком в развитии событийного и познавательного туризма на территории Фролихинского заказника. Надеемся, что этот праздник станет популярным и значимым не только для жителей Северо-Байкальского района и Северобайкальска, но и для всех гостей нашего региона, - отмечают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



«Бакалдын» в переводе с эвенкийского значит «встреча». Этот праздник погружает в культуру коренного народа Северного Байкала, знакомит с жизнью и бытом эвенков, их творчеством и культурой, а также с традициями и обычаями бережного отношения к природе и заботы о родном крае.

