В Улан-Удэ поздравили ветерана войны со 101-летием

Общество, Фото: Министерство социальной защиты РБ

В качестве поздравления ветерану вручили денежный сертификат



Более 40 улан-удэнских ветеранов отметят юбилейные даты в июле. Они будут праздновать 90, 95, 100 лет и старше, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- На долю ветеранов выпали тяжёлые испытания – жить, учиться, трудиться в суровые военные и послевоенные годы. Война заставила всех мужчин встать на защиту Родины. Те, кто не ушёл на фронт вместе со взрослыми, не жалея сил трудились в колхозах, на заводах, фабриках, помогая тем самым стране и армии одолеть врага, - поясняют в министерстве.



В первый день июля 21 ветеран приняли поздравления, из них единовременные денежные сертификаты в честь юбилейного дня рождения вручены 4 участникам войны на сумму 20 тысяч рублей и 17 участникам трудового фронта на сумму 5 тысяч рублей.



Среди них участник войны, отметивший 101 год - Самьян Докбаев. Он защищал Ленинград, дважды был тяжело ранен. После полученных ранений возвратился и работал в родном колхозе. Он воспитал детей, которые сегодня постоянно рядом с ним.

