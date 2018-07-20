В качестве поздравления ветерану вручили денежный сертификат
Более 40 улан-удэнских ветеранов отметят юбилейные даты в июле. Они будут праздновать 90, 95, 100 лет и старше, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
- На долю ветеранов выпали тяжёлые испытания – жить, учиться, трудиться в суровые военные и послевоенные годы. Война заставила всех мужчин встать на защиту Родины. Те, кто не ушёл на фронт вместе со взрослыми, не жалея сил трудились в колхозах, на заводах, фабриках, помогая тем самым стране и армии одолеть врага, - поясняют в министерстве.
В первый день июля 21 ветеран приняли поздравления, из них единовременные денежные сертификаты в честь юбилейного дня рождения вручены 4 участникам войны на сумму 20 тысяч рублей и 17 участникам трудового фронта на сумму 5 тысяч рублей.
Среди них участник войны, отметивший 101 год - Самьян Докбаев. Он защищал Ленинград, дважды был тяжело ранен. После полученных ранений возвратился и работал в родном колхозе. Он воспитал детей, которые сегодня постоянно рядом с ним.
В Улан-Удэ поздравили ветерана войны со 101-летием
Общество, Фото:
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