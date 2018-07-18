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Эвенкийская певица Синильга выступила в Улан-Удэ на «Ночи Ёхора»

Общество, 
Она дала мастер-класс по круговому танцу

Знаменитая эвенкийская певица Степанида Павлова, известная под псевдонимом Синильга Кыраьа, выступила в Улан-Удэ на международном фестивале «Ночь Ёхора», проходившем 15-16 июля в Этнографическом музее народов Забайкалья.

Туда певица отправилась сразу после участия в эвенкийском этнокультурном фестивале «Байкальский аргиш», проходившем с 11 по 13 июля в Новом Энхалуке.

- Я впервые участвовала в «Ночи Ёхора», по приглашению театра «Байкал». Мне кажется, людям понравилось, - говорит Синильга.

На «Ночи Ёхора» она исполнила эвенкийские песни и провела мастер-класс по круговому танцу.

Как считает Синильга, разные культуры должны встречаться и соприкасаться, должен быть дух конкуренции, чтобы соперники стремились друг друга превзойти, и таким образом, создавали более качественные образцы. Иначе не будет развития.

У эвенков тоже есть ёхор, некоторые этнографы даже предполагают, что этот танец монголоязычные народы позаимствовали у эвенков, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14-15 июля в Улан-Удэ прошёл фестиваль «Ночь Ёхора», который впервые в этом году приобрёл статус международного. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
ночь ёхора
 
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