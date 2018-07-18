Она дала мастер-класс по круговому танцу
Знаменитая эвенкийская певица Степанида Павлова, известная под псевдонимом Синильга Кыраьа, выступила в Улан-Удэ на международном фестивале «Ночь Ёхора», проходившем 15-16 июля в Этнографическом музее народов Забайкалья.
Туда певица отправилась сразу после участия в эвенкийском этнокультурном фестивале «Байкальский аргиш», проходившем с 11 по 13 июля в Новом Энхалуке.
- Я впервые участвовала в «Ночи Ёхора», по приглашению театра «Байкал». Мне кажется, людям понравилось, - говорит Синильга.
На «Ночи Ёхора» она исполнила эвенкийские песни и провела мастер-класс по круговому танцу.
Как считает Синильга, разные культуры должны встречаться и соприкасаться, должен быть дух конкуренции, чтобы соперники стремились друг друга превзойти, и таким образом, создавали более качественные образцы. Иначе не будет развития.
У эвенков тоже есть ёхор, некоторые этнографы даже предполагают, что этот танец монголоязычные народы позаимствовали у эвенков, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14-15 июля в Улан-Удэ прошёл фестиваль «Ночь Ёхора», который впервые в этом году приобрёл статус международного. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
Эвенкийская певица Синильга выступила в Улан-Удэ на «Ночи Ёхора»
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