Тысячи жителей Бурятии исполнили общий танец на «Ночи ёхора». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В субботу, 14 июля, в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ стартовал фестиваль «Ночь ёхора». Этот проект театра «Байкал» проходит с 2007 года; каждый год в круг ёхора становятся несколько тысяч человек.
В этом году мероприятие приобрело статус международного, так как расширилась география участников. Впервые на фестивале исполняли не только районные разновидности бурятского ёхора, но и круговые танцы Армении, Турции и северных народов.
Для всех желающих прошли мастер-классы по ёхору. Коллективы соревновались в исполнении танца. Победители получат не только деньги, но и специальные именные призы от известных деятелей культуры, политики и бизнеса.
Вечером состоялся Гранд-ёхор, в который встали все участники. Люди танцевали вокруг костров.
«Ночь ёхора» продолжится в воскресенье, 15 июля. По завершении Гранд-ёхора состоится праздничный фейерверк.
Международная «Ночь ёхора» прошла в Улан-Удэ (фоторепортаж)
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