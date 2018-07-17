Мальчик в сознании и может разговаривать, однако неизвестно, сможет ли он ходить
Мальчика, повредившего себе глаз, во время игры с отцовским пистолетом, перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение БСМП, сообщает пресс-служба больницы. Как сообщал «Байкал-Daily», до этого ему провели операцию по извлечению пули из головного мозга.
- Удалено инородное тело, которое находилось в правой затылочной доле головного мозга. Пациент в реанимации, - рассказывал тогда об итогах операции заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Константин Эрдынеев.
После операции малыша ввели в медикаментозную кому. Врачи воздерживались от прогнозов. И вот сегодня пятилетний пациент переведён в нейрохирургическое отделение из реанимации. По словам медиков, мальчик в сознании, и уже разговаривает. При этом врачи не могут сказать, будет ли он ходить в будущем, но в остальном обошлось без последствий.
Малыш пробудет в больнице примерно неделю. После контрольного осмотра мальчика выпишут.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в ночь на 3 июля в Тункинском районе. Семья с ребёнком приехала в посёлок Аршан отдыхать и остановилась в одном из гостевых домиков.
Мальчик нашёл травматический пистолет отца и случайно получил тяжёлую травму глаза. Пуля ранила глазное яблоко и застряла в головном мозге. На вертолёте санавиации его доставили в БСМП, где нейрохирурги провели сложнейшую операцию.
В Бурятии малыш, повредивший глаз пистолетом, идёт на поправку
Общество, Фото:
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