В Бурятии малыш, повредивший глаз пистолетом, идёт на поправку

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Бурятия молилась за нисхождение Будды Грядущего (фоторепортаж) Общество, В дацанах Бурятии прошёл один из крупнейших буддийских праздников – Майдари хурал. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Иволгинского дацана