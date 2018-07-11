Жители Бурятии протестуют против разработки угольного разреза

После разработки угольного разреза не исключено обрушение могил и другие последствия
Эксперты Общероссийского народного фронта направят письмо в правительство Бурятии с просьбой учесть мнение экологов при принятии решения о разработке нового угольного месторождения в Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии.
Ранее в региональное отделение ОНФ в Бурятии обратились местные жители, которые выступают против разработки нового угольного разреза в их городе, так как он угрожает экологии, сообщает пресс-служба ОНФ.
Общественники провели рейд и встретились с местными жителями, которые уже более 10 лет страдают от вибрации, грохота и пыли от проходящих по двум улицам города углевозов с действующего разреза. Полив дороги, по словам ОНФ, ведётся неэффективно, а изменить маршрут движения машин, который идёт вдоль озера Гусиное, власти отказываются, ссылаясь на то, что это единственная технологическая дорога и самый короткий путь.
После строительства нового разреза грузопоток увеличится в разы – до трёхсот 25-тонных грузовиков в день.
Неподалеку от озера находится кладбище, оно существует с 1940-х гг. и в настоящее время находится в аварийном состоянии. В результате воздействия работающего горного оборудования, буровзрывных работ, вследствие колебаний грунта не исключается вероятность обрушения могил.
Кроме того, десятки садово-огородных участков находятся в пределах санитарно-защитной зоны предполагаемого угольного разреза. Как будет решаться вопрос с собственниками земли, пока непонятно.
- Вопрос с разработкой данного разреза не может решиться с 2015 года. Тогда был направлен запрос от депутата Госдумы, оказалось, что вопрос с разработкой решает министерство природных ресурсов России, – рассказал эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Бурятии Владимир Белоголовов. – Были проведены специальные исследования по целесообразности включения нового разреза в план лицензирования угольных месторождений Бурятии. В результате разрез не был включен в программу лицензирования угольных месторождений РФ до 2020 г. Сейчас инвестор подготовил дополнительные документы, которые рассмотрит научно-технический совет при минприроды Бурятии. Но необходимо рассматривать этот вопрос, в первую очередь, исходя из экологической нагрузки и вреда для здоровья и благополучия местного населения. Поэтому мы направим запрос в правительство Бурятии с рекомендациями по экспертному заключению, а также учёта мнения местных жителей при принятии решения о разработке нового месторождения угля.
Жители Бурятии протестуют против разработки угольного разреза
Общество, Фото:
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