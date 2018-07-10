Как проходил всебурятский фестиваль «Алтаргана» (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Делегация Бурятии была самой многочисленной на фестивале «Алтаргана» в Иркутской области. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



В воскресенье, 8 июля, в Иркутске состоялась церемония закрытия XIII международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2018». Он собрал более пяти тысяч участников из Монголии, Китая и регионов России. Делегация из Бурятии стала самой многочисленной и приняла участие во всех конкурсах фестиваля, сообщает пресс-служба правительства республики.



В культурной части программы фестиваля участники из Бурятии стали победителями и призёрами почти во всех номинациях. Всего Бурятия представила на фестивале 108 работ 23 мастеров.



В выставочном зале площадью более 200 квадратных метров были представлены все жанры декоративно-прикладного искусства и народных промыслов: работы дарханов, мастеров по серебру, резьбе по дереву, аппликативная танка, мандалы в технике многослойной точечной росписи, изделия из войлока в технике мокрого и сухого валяния.



В конкурсе-выставке «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы» дипломов победителей удостоились произведения Алдара Санжиева и Александра Будаева.



В номинации «Буряад зураг» лауреатами стали Алтына Намсараева и Чимита Зундуева, в номинации «Художественная обработка металлов» – творческая мастерская Надежды Супониной и Петра Гармаева, в номинации «Сувениры» – Ирина Раднаева.



На конкурс народной песни приехали более 70 народных певцов. Среди лауреатов оказался только один исполнитель из Бурятии Николай Дамбиев, который выступал в старшей возрастной категории. Среди улигершинов и исполнителей одической поэзии отличились два участника из Бурятии - Гуржаб Баторов и Алексей Цырендылыков.



Большой интерес вызвал конкурс кинематографа, в каждой номинации наградили трёх лауреатов.



Среди лучших художественных фильмов лауреатами стали сразу две ленты из Бурятии - «Хранители» Баира Уладаева и «Алтаргана» Никиты Буланова. За лучшую операторскую работу наградили Артёма Дубровина («Алтаргана») и Александра Хамаганова («Холын харгыда»). За режиссёрскую работу отметили Баярму Жалцанову («Холын Харгыда») и Национальный музей РБ, который представил ленту «Серебряная душа Бурятии».



Лучшим фильмом о бурятской культуре на других языках признали работу Даримы Жамсоевой «Неиссякаемый источник любви».



- Все эти фильмы говорят о том, что буряты гордятся своей национальной культурой и позитивно смотрят в будущее, - отметила председатель жюри Анастасия Зверькова.



В конкурсе фоторабот лауреатами стали Елена Вторушина (номинация «Минии турэл нютаг») и Вячеслав Урбазаев (номинация «Буряад арад»).



Среди участников конкурса журналистских работ звание лауреата получили Дарима Жамсоева, Ольга Намдакова, Александр Махачкеев, Намжилма Бальжинимаева, газеты «Хэжэнгэ» и «Бурятия».



На церемонии закрытия фестиваля также наградили победителей конкурса красоты «Дангина». В число лауреатов вошли две девушки из Бурятии - Алина Дондукова и Виктория Криволапова.



- Из 133 лауреатов «Алтарганы-2018» 45 представляют нашу республику. Наши артисты и мастера покорили всех, например, модельер из Хоринского района Улзыма Нанзатова представила здесь стилизованную костюмную коллекцию из войлока, - поделилась министр культуры Соёлма Дагаева.



В спортивной программе сборная Бурятии стала победителем общекомандного зачёта. В турнире по бурятской борьбе представители Бурятии выиграли 11 наград из 12, в абсолютном зачёте победил член сборной России по вольной борьбе Балдан Цыжипов, одолевший в финале Зоригто Цырендондопова.



Кроме Балдана Цыжипова, специальный приз автомобиль «Шевроле Нива» получил победитель конных скачек Максим Страхов из Осинского района Иркутской области. Он является владельцем коня по кличке Кардиф, который первым прошёл дистанцию 1600 метров в заезде лошадей рысистых пород в возрасте до трёх лет.



Участие в скачках приняли 97 лошадей, состоялось 15 заездов – для животных верховых, рысистых, полукровных пород и иноходцев. В командном зачёте по итогам всех 15 заездов сборная Бурятии заняла третье место.



В турнире по бурятским шахматам абсолютным чемпионом стал международный мастер Жамсаран Цыдыпов из Бурятии, который обошёл своего именитого земляка, гроссмейстера Антона Шомоева.



В состязаниях по стрельбе из национального лука самым метким стал Саян Жапов из Иволгинского района, а в турнире по «hээр шалган» победил Булат Жамбалов из Агинского бурятского округа.



- На «Алтаргане» представлены практически все наши традиционные виды спорта, которые мы поддерживаем и развиваем в Бурятии. К примеру, в этом году получит аккредитацию федерация разбивания хребтовой кости «hээр шалган», - рассказал министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.



Следующий международный бурятский фестиваль «Алтаргана» пройдёт в 2020 году в Забайкальском крае.







