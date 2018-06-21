Полицейские обсудят вопросы безопасности в период летнего туристического сезона на побережье Байкала
22 июня в селе Турка в рамках операции «Курорт» будет проведён приём граждан с участием руководства МВД по республике, ОМВД России по Прибайкальскому району, председателя Общественного совета при МВД по Бурятии.
Мероприятие состоится в здании сельской администрации села Турка, сообщает пресс-служба МВД республики.
На вопросы граждан об охране общественного порядка и безопасности в период летнего туристического сезона на побережье Байкала ответят начальник МВД полковник полиции Виликтон Соднопов, начальник отдела управления ГИБДД МВД подполковник полиции Леонид Бекк, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Прибайкальскому району подполковник полиции Светлана Кадырова, председатель Общественного совета при МВД по Бурятии Николай Рогалёв.
Операция «Курорт» пройдёт в Бурятии
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