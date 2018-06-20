В Бурятии завершили обработку деревьев в ДНТ

Сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Бурятии» закончили обработку плодово-ягодных культур.



Всего обработаны сады в 14-ти садоводческих товариществах и на индивидуальных участках. В канун столетия юннатского движения обработали 151 дерево в Республиканском эколого-биологическом центре учащихся. Бурятский государственный университет также пожелал обезопасить свои насаждения.



Все заявки успели удовлетворить. Обработано 2569 деревьев и кустарников. Урожай можно гарантировать, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.



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