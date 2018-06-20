Байкальская школа молодого филолога проходит в Бурятии

В рамках школы состоялись мастер-классы, экскурсии и олимпиады



В Бурятии продолжается работа IV Байкальской международной летней школы молодого филолога, инициированной кафедрой английского языка и лингводидактики БГУ.



В первом этапе проведения школы приняли участие более 80 студентов и преподавателей. Так, в рамках программы состоялись лингвострановедческая викторина Томаса Ранфта, лектора Германской службы академических обменов, стажёров Флориана Трака (Австрия) и Валентина Дюссо (Франция); экскурсии в музеи Улан-Удэ с делегацией студентов из города Оснабрюк (Германия). Прошли лекции профессоров Бурятии, студенческие олимпиады по английскому языку; мастер-классы по китайской каллиграфии и облавным шашкам вэйци.



На научной студенческой конференции «Актуальные проблемы современной лингвистики и лингводидактики» были представлены публичные и стендовые доклады студентов. В завершение первого этапа Байкальской школы был проведён круглый стол «Россия и США: соединяя людей». Главной темой обсуждения была выбрана культура США.



Байкальская школа молодого филолога завершит свою работу в начале июля традиционным выездом в пансионат «Байкал» БГУ, находящийся в селе Максимиха. Праздник общения на иностранном языке продлится ещё несколько дней в неформальной обстановке на берегу озера, сообщает пресс-служба БГУ.

