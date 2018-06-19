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В войска ВВО поступили новые полевые бани

Общество, 
В соединения и воинские части Восточного военного округа поступила крупная партия современных передвижных полевых кухонь и бань

Так, военнослужащие приступят к эксплуатации полевых подвижных кухонь ПАК-200 и полевых подвижных бань ППБ-32 на базе автомобилей повышенной проходимости КАМАЗ.

Новейшие полевые кухни позволяют приготовить полноценный обед из трех блюд для 200 человек, в том числе в движении.

Баня ППБ-32 предназначена для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях, в автономном режиме позволяет помыть более 120 человек.

Благодаря использованию внедорожного шасси данная техника способна выполнять поставленные задачи в любых условиях, что значительно сокращает время на обеспечение подразделений питанием и банным комплексом в поле, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО
 
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