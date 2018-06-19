В соединения и воинские части Восточного военного округа поступила крупная партия современных передвижных полевых кухонь и бань
Так, военнослужащие приступят к эксплуатации полевых подвижных кухонь ПАК-200 и полевых подвижных бань ППБ-32 на базе автомобилей повышенной проходимости КАМАЗ.
Новейшие полевые кухни позволяют приготовить полноценный обед из трех блюд для 200 человек, в том числе в движении.
Баня ППБ-32 предназначена для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях, в автономном режиме позволяет помыть более 120 человек.
Благодаря использованию внедорожного шасси данная техника способна выполнять поставленные задачи в любых условиях, что значительно сокращает время на обеспечение подразделений питанием и банным комплексом в поле, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В войска ВВО поступили новые полевые бани
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соединения и воинские части Восточного военного округа поступила крупная партия современных передвижных полевых кухонь и бань
Фонд «Озеро Байкал» инициирует комплексную программу по изучению и защите байкальской нерпы
В Улан-Удэ с 15 июля по 3 августа пройдёт «Baikal Dance Festival. Байкальский танцевальный фестиваль»
Шаманы России намерены объединиться в единую организацию и добиваться признания шаманизма как религии на государственном уровне, сообщил заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» в Иркутске
Иркутянин Ренат Сальманов в начале июля 2018 года собирается отправиться до Владивостока пешком, изредка пользуясь автостопом
В Бурятии продолжают выявлять нарушителей в лесах
Ролик показывает яркие панорамы Байкала
Экологическая акция «Посади дерево на Байкале» прошла в начале июня
Стоимость подаренного оборудования составляет более 10 млн рублей
В течение месяца в свободное время в доме работала бригада добровольцев
За 5 дней артисты показали свои лучшие спектакли
В учреждении пройдут мастер-классы, выступления фольклорных коллективов
Они прошли семь километров по экологической тропе «К озеру Фролиха»
Итоги конкурса будут подведены в ноябре
В прошлый раз енот не ошибся с результатом игры с Саудовской Аравией