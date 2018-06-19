На Байкале в Бурятии пройдёт молебен

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он будет организован на этой неделе в селе Дулан Кабанского района



22 июня ламы Байкальского дацана «Дамбадаржалин» совместно с ламами Дуйнхор дугана «Улан-Удэнский дацан» проведут ежегодный молебен - Лусад.



Также состоится подношение песочной мандалы «Калачакра».



Подношение песка мандалы хозяевам вод и озёр - это одна из традиций для очищения воды от всего негативного. Хозяева вод принимают песок мандалы как высший дар, самый лучший подарок и самое лучшее лекарство. Тем, кто присутствует на этом мероприятии, они дарят счастье и излечение от болезней, насылаемых духами воды.



Молебен стартует 22 июня в 9:00 часов в Байкальском дацане «Дамбадаржалин», вблизи села Дулан Кабанского района. Верующим при себе нужно иметь молоко красной коровы или белой козы, фрукты, сладости. Исключение - мясные продукты.



Как отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России, Лусад – это божества водной стихии, на санскрите их называют «Наги». Обитают они, согласно легенде, глубоко под землёй и правят водной стихией вселенной. По преданию, они делятся на 8 государств и имеют, соответственно, 8 правителей.



Водная стихия на тонком своём уровне имеет мощную энергетику и является, по мнению буддистов, одной из 5 главных составляющих Вселенной. Энергия водной стихии создаёт на грубом физическом уровне все жидкости организма и окружающей среды.



Ритуал подношения «Лусад» играет в буддийской религии немаловажную роль. Правильное отношение к Нагам влечёт за собой правильное отношение к воде вообще, к своему здоровью, в частности.



- Мы, люди, не являемся чем-то обособленным, отдельным, мы являемся частью этого огромного мира. Бережное отношение к водоёмам, к источникам абсолютно адекватно отражается на внутренних процессах обмена веществ организма, соответственно, вызывает чувство гармонии, спокойствия, чем уменьшает риск попадания в неприятные ситуации на воде и т.д. Мы живём во взаимозависимом мире. Поэтому буддизм считает, что Наги способны насылать болезни, напасти, град, наводнения, засуху и т.д. Каждый человек в отдельности и общество в целом имеют свои кармические отношения с Нагами и в своей повседневной жизни создают новые, - говорят священнослужители.



Правильно относиться к воде – значит не сорить. Нельзя плевать в воду и сбрасывать мусор, нельзя мочиться, стирать и мыться в водоёмах, используя бытовую химию. Нельзя рубить лес на берегах. Особенно страшно гневаются Наги, если в воду пролить или даже капнуть кровь.



- Запах крови приводит их в бешенство. Если у человека, совершившего какое–либо из вышеперечисленных проступков, много заслуг (добродетельной кармы), Наги не смогут сразу ему навредить, однако они его запоминают. И в будущем, когда заслуги иссякнут, они его достанут, пусть это будет даже в следующей жизни. Не нужно быть расточительным и пренебрежительным по отношению к воде. Немаловажным является соблюдение меры в питье, - рассказали в Буддийской Сангхе России.



