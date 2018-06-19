На Байкале в Бурятии пройдёт молебен

Он будет организован на этой неделе в селе Дулан Кабанского района
22 июня ламы Байкальского дацана «Дамбадаржалин» совместно с ламами Дуйнхор дугана «Улан-Удэнский дацан» проведут ежегодный молебен - Лусад.
Также состоится подношение песочной мандалы «Калачакра».
Подношение песка мандалы хозяевам вод и озёр - это одна из традиций для очищения воды от всего негативного. Хозяева вод принимают песок мандалы как высший дар, самый лучший подарок и самое лучшее лекарство. Тем, кто присутствует на этом мероприятии, они дарят счастье и излечение от болезней, насылаемых духами воды.
Молебен стартует 22 июня в 9:00 часов в Байкальском дацане «Дамбадаржалин», вблизи села Дулан Кабанского района. Верующим при себе нужно иметь молоко красной коровы или белой козы, фрукты, сладости. Исключение - мясные продукты.
Как отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России, Лусад – это божества водной стихии, на санскрите их называют «Наги». Обитают они, согласно легенде, глубоко под землёй и правят водной стихией вселенной. По преданию, они делятся на 8 государств и имеют, соответственно, 8 правителей.
Водная стихия на тонком своём уровне имеет мощную энергетику и является, по мнению буддистов, одной из 5 главных составляющих Вселенной. Энергия водной стихии создаёт на грубом физическом уровне все жидкости организма и окружающей среды.
Ритуал подношения «Лусад» играет в буддийской религии немаловажную роль. Правильное отношение к Нагам влечёт за собой правильное отношение к воде вообще, к своему здоровью, в частности.
- Мы, люди, не являемся чем-то обособленным, отдельным, мы являемся частью этого огромного мира. Бережное отношение к водоёмам, к источникам абсолютно адекватно отражается на внутренних процессах обмена веществ организма, соответственно, вызывает чувство гармонии, спокойствия, чем уменьшает риск попадания в неприятные ситуации на воде и т.д. Мы живём во взаимозависимом мире. Поэтому буддизм считает, что Наги способны насылать болезни, напасти, град, наводнения, засуху и т.д. Каждый человек в отдельности и общество в целом имеют свои кармические отношения с Нагами и в своей повседневной жизни создают новые, - говорят священнослужители.
Правильно относиться к воде – значит не сорить. Нельзя плевать в воду и сбрасывать мусор, нельзя мочиться, стирать и мыться в водоёмах, используя бытовую химию. Нельзя рубить лес на берегах. Особенно страшно гневаются Наги, если в воду пролить или даже капнуть кровь.
- Запах крови приводит их в бешенство. Если у человека, совершившего какое–либо из вышеперечисленных проступков, много заслуг (добродетельной кармы), Наги не смогут сразу ему навредить, однако они его запоминают. И в будущем, когда заслуги иссякнут, они его достанут, пусть это будет даже в следующей жизни. Не нужно быть расточительным и пренебрежительным по отношению к воде. Немаловажным является соблюдение меры в питье, - рассказали в Буддийской Сангхе России.
На Байкале в Бурятии пройдёт молебен
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Фестиваль будет проходить 2 дня
Он будет организован на этой неделе в селе Дулан Кабанского района
Состязание проводится среди школьников
Маршрут велопробега проходил от парка «Юбилейный» до Богородского острова
К участию в акции приглашают горожан
Перловку с истёкшим сроком хранения уничтожили
Земли незаконно отошли частным лицам
Работы будут оцениваться в двух возрастных группах
Он был участником мероприятия «Мем, труд — Первомай»
В фильме рассказывается о том, как после ритуала у жительницы Бурятии сбывается заветное желание
Мероприятие проводится в Октябрьском районе Улан-Удэ
Чудо произошло в Курумканском дацане. ВИДЕО
Документы на получение единовременной выплаты принимают во всех отделениях соцзащиты
Переговоры с ГИБДД прошли на мотослёте
Завершился большой фестиваль эхиритских родов «На древней земле Баргуджин-Токум». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко