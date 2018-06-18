Бурятский борец завоевал серебро первенства Европы

















Уроженец Мухоршибирского района Бурятии Андрей Власенко завоевал серебро первенства Европы среди юношей до 16 лет, которое проходит в Венгрии. Борец выступал в весовой категории до 62 кг, сообщает паблик «Борцы Бурятии».В финале Андрею Власенко противостоял ещё один россиянин, осетинский борец Батраз Цховребов. С ним Андрей встречался в финале первенства России в мае, уступив тогда в равной схватке со счётом 2-3. Осетинец был сильнее и в финале первенства Европы.