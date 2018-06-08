Нина Менкенова стала сильнейшей среди бориц Старого Света
Борица Нина Менкенова из Бурятии выиграла первенство Европы среди спортсменов до 23 лет, которое проходит в Стамбуле (Турция). Нина Менкенова первенствовала в весовой категории до 55 кг.
Ещё две россиянки - Ханум Велиева (до 68 кг) и Кристина Шумова (до 76 кг) проиграли в финалах и выиграли серебряные медали.
WRESTRUS.RU сообщило имена победителей и призёров турнира:
До 50 кг 1. Оксана Ливач (Украина). 2. Эвин Демирхан (Турция). 3. Ксения Станкевич (Беларусь) и Эллен Риестерер (Германия)...9. Милана Дадашева (Россия).
До 55 кг 1. Нина Менкенова (Россия). 2.Елена Брюггер (Германия). 3. Элиф Яник (Турция) и Рамона Галамбос (Венгрия).
До 59 кг 1. Биляна Дудова (Болгария). 2. Анастасия Ничита (Молдова). 3. Олена Кремзер (Украина) и Эли Нилссон (Швеция)...10. Кристина Елоева (Россия).
До 68 кг 1. Бусе Тосун (Турция). 2. Ханум Велиева (Россия). 3 Алла Белинская (Украина) и Евгения Андрейчикова (Беларусь).
До 76 кг 1. Анастасия Шустова (Украина). 2. Кристина Шумова (Россия). 3. Мария Солхейм (Норвегия) и Каталина Аксенте (Румыния).
Кроме того, 7 июня прошли предварительные и финальные поединки в весовых категориях до 53, 57, 62, 65 и 72 кг. Все пять россиянок будут бороться за медали в вечерней части турнира 8 июня. Александра Андреева (до 57 кг), Татьяна Смоляк (до 62 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг) сразятся за золото. Ксения Незгорова (до 53 кг) и Евгения Захарченко (до 72 кг) поборются за бронзу.
Нина Менкенова - уроженка Калмыкии, выступает за Москву и Бурятию. Девушке 23 года, в прошлом году она выиграла Кубок европейских нацией, открытый Кубок России, завоевала серебро чемпионата России и бронзу первенства мира.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале недели глава Бурятии Алексей Цыденов наградил лучших борцов и других спортсменов денежными премиями.
Борица из Бурятии выиграла первенство Европы
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