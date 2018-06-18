На улицах Улан-Удэ заменили более 10 тысяч светильников

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Минобороны создаст военную кафедру в иркутском вузе Общество, Минобороны России намерено создать ещё шесть военных кафедр в вузах в 2018 году

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Бойцы Росгвардии в Улан-Удэ приняли присягу Общество, На днях в управлении Росгвардии по Бурятии состоялась тоцеремония принятия присяги молодыми сотрудниками управления вневедомственной охраны