Удалось сэкономить более 32 миллионов рублей
МБУ «Горсвет» с 1 марта 2015 года по 1 июня 2018 года сэкономил более 32 миллионов рублей по энергосервисному контракту. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В рамках реализации этого контракта заменены 172 щита наружного освещения и более 10 тысяч светильников.
Об энергосервисном контракте, заключенном «Горсветом» и холдингом «Швабе» (корпорация «Ростех») «Байкал-Daily» уже сообщал. Контракт рассчитан на шесть лет: за это время «Швабе» заменит 10 500 старых светильников на современные светодиодные. Это почти половина всех городских ламп.
Сумма контракта составляет порядка 80 миллионов рублей. Однако бюджет города не потратит ни копейки. Все деньги будут выплачены компании из тех средств, что «Горсвет» сэкономит на новых светодиодных и натриевых лампах малой мощности.
На улицах Улан-Удэ заменили более 10 тысяч светильников
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