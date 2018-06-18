Большинство новобранцев в Бурятии шли служить с желанием

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами воинских частей округа проводят тестирование новобранцев



Уже изучено более 3,5 тысяч призывников весенней кампании, сообщает пресс-служба ВВО.



Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.



Результаты работы психологов и социологов показали, что около 98% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.



Высшее образование до службы в Вооружённых силах получили около 300 человек, среднее профессиональное образование имеют свыше 800 новобранцев, общее основное у более 1,3 тысячи призывников, 11 классов закончили около 900 человек.



До поступления на службу около 1,5 тысяч новобранцев проходили обучение, свыше 1,5 тысячи работали.



Более двух тысяч военнослужащих отнесли себя к числу верующих.



