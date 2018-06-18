Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами воинских частей округа проводят тестирование новобранцев
Уже изучено более 3,5 тысяч призывников весенней кампании, сообщает пресс-служба ВВО.
Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.
Результаты работы психологов и социологов показали, что около 98% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.
Высшее образование до службы в Вооружённых силах получили около 300 человек, среднее профессиональное образование имеют свыше 800 новобранцев, общее основное у более 1,3 тысячи призывников, 11 классов закончили около 900 человек.
До поступления на службу около 1,5 тысяч новобранцев проходили обучение, свыше 1,5 тысячи работали.
Более двух тысяч военнослужащих отнесли себя к числу верующих.
Большинство новобранцев в Бурятии шли служить с желанием
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Удалось сэкономить более 32 миллионов рублей
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами воинских частей округа проводят тестирование новобранцев
Осуждённые сразились в интеллектуальной игре
Нарушения трудового законодательства найдены в Петровск-Забайкальском районе
Волонтёры разбили клумбы, установили фигуры сказочных героев
Минобороны России намерено создать ещё шесть военных кафедр в вузах в 2018 году
Пенсионеры получили возможность слушать лекции, получать поздравления
Диспуты проходят в течение всего дня
Чемпионат России по бильярдному спорту пройдёт с 8 по 14 октября в Иркутске
Здесь состоялся крупный молебен «Хамбын обоо»
Петиция против реформы набрала более 1,3 миллиона голосов
С 7 по 15 июня здесь собрано 40 мешков мусора
На днях в управлении Росгвардии по Бурятии состоялась тоцеремония принятия присяги молодыми сотрудниками управления вневедомственной охраны
О том, как он попал на чемпионат мира, и что творилось в первый день в «Лужниках», рассказал уроженец Бурятии
Тополиный пух может стать причиной возникновения пожара, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скорость