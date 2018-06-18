В Бурятии благоустроили центр для детей-сирот

Волонтёры разбили клумбы, установили фигуры сказочных героев
Конкурс «Пять добрых дел» в Заиграевском районе Бурятии проводит районная газета «Вперёд» уже третий год. В этом году уже пять команд «подарили» по одному доброму делу воспитанникам Заиграевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Так, команда «Добрыня» на территории центра разбила клумбы, установила фигуры сказочных героев на радость воспитанникам учреждения и многое другое. На открытии яркой площадки всем детям были вручены сладкие подарки.
Добровольцы не только создали «сказочный» уголок на территории центра, но и внесли вклад в процесс реабилитации и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
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