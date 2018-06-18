Бойцы Росгвардии в Улан-Удэ приняли присягу

На днях в управлении Росгвардии по Бурятии состоялась тоцеремония принятия присяги молодыми сотрудниками управления вневедомственной охраны



Новоиспеченные 16 сотрудников Росгвардии дали клятву быть верными присяге, служебному долгу, уважать и соблюдать права граждан, быть мужественными и не останавливаться перед лицом опасности.



Начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов поздравил сотрудников и выразил надежду, что новобранцы станут достойным пополнением рядов Росгвардии.



В течение трёх месяцев стажёры проходили первоначальную профессиональную подготовку по специально разработанной программе.



В процессе обучения нынешние выпускники приобрели специальные навыки в области огневой, строевой, технической подготовки. Они овладели приёмами рукопашного боя, оружием и спецсредствами, закрепили правовые знания и успешно сдали экзамен по изученным дисциплинам, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.



Читают сейчас

МЧС просит жителей Бурятии быть осторожнее с тополиным пухом Общество, Тополиный пух может стать причиной возникновения пожара, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скорость

Рок-фестиваль «Байкал-Шаман» пройдёт в конце июля Общество, Рок-фестиваль «Байкал - Шаман» - одно из крупнейших массовых мероприятий, проводимых на территории Восточной Сибири

Виновник лесного пожара в Бурятии заплатит более 100 тысяч Общество, Мужчина развёл костёр в лесу и не сумел его контролировать



Власти Бурятии обяжут пассажиров маломерных судов надевать спасательные жилеты Общество, Пассажиры маломерных судов, курсирующих в акватории Байкала и рек на территории Бурятии, будут обязаны надевать спасательные жилеты - соответствующие требования пропишут в местных нормативных актах

Улан-удэнский напарник Хаски выступит в московском клубе Общество, Перспективный артист из Бурятии с самого детства увлекается рэпом. В Улан-Удэ он вместе со своим другом Хаски создал первую рэп-группу в городе