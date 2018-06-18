Первой любовью шоумена была девочка из четвёртого класса улан-удэнской школы
18 июня пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 42 года. Ко дню рождения шоумена «Аргументы и Факты» опубликовали архивное интервью с артистом — сделанное ещё в 2001 году, в период «до Пугачёвой».
В интервью Галкин немного рассказал о своём детстве, прошедшем в Улан-Удэ. В частности, вспомнил, как сочинял фантастические рассказы по дороге в школу. Учился Максим Галкин в Бурятии с 87-го по 89-й годы, во время службы отца-генерала в Сосновом Бору. Галкин ходил в школу №5 - ту самую, где этой зимой девятиклассник с «коктейлем Молотова» и топором напал на семиклассников, ранив шесть детей и учительницу.
- Когда мы жили в военном городке под Улан-Удэ, мне нужно было идти до школы 20 минут. Я выходил из дома, встречал одноклассников и каждый день рассказывал им бесконечную авантюрную историю. На ходу придумывал героя, поступки... Ребята слушали и после уроков с нетерпением ждали продолжения. И поскольку сочинять всякую ерунду я начал раньше, чем кривляться, сейчас сам пишу свои эстрадные номера, - поделился в интервью «АиФ» Максим Галкин.
Вспомнил он и про свою первую любовь, которая произошла в четвёртом классе во время учёбы в Улан-Удэ.
- Смешно, конечно, называть это первой любовью — мы оба учились в четвёртом классе. Но, когда одна поклонница «Миллионера», пенсионерка, прислала мне ту статью, не буду скрывать, было приятно. Хотя журналисты назвали Оксану не Заховайко, а Заховайка и на общей фотографии вместо нее тупо обвели кружочком девочку, стоящую рядом со мной. А это не она! Но расследование все равно мощное. Я просто обалдел. Думал: мать честная! Это же надо — всё раскопали! - поделился в интервью Максим Галкин.
На вопрос, что сейчас с Оксаной, он ответил так:
— После того как я с родителями перебрался в Москву (отец прослужил в Бурятии всего год), мы долго переписывались. А когда и она уехала из Улан-Удэ, связь оборвалась.
Максим Галкин рассказал о детстве в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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