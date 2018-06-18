В Бурятии бухгалтеру дома-интерната незаконно выплатили премию

Работники учреждения обратились в прокуратуру



Как выяснила прокурорская проверка по обращению работников Курумканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, учреждение нарушало требования оплаты труда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- Так, вопреки трудовому законодательству главному бухгалтеру незаконно выплачена премия по итогам работы за квартал при наличии оснований для её снижения, выплата окончательных расчётов уволенным производилась с нарушением установленного законом срока, - уточняют в прокуратуре.



В связи с этим прокурор района вынес постановление о привлечении директора Курумканского дома-интерната для престарелых и инвалидов к административной ответственности. Материалы направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Бурятии. Руководителю внесено представление и объявлено предостережение.



Также по итогам проверки прокурором на несоответствующие трудовому законодательству локальные акты учреждения принесены 4 протеста. По результатам рассмотрения протестов в акты внесены необходимые изменения в соответствии с нормами федерального законодательства, заключают в прокуратуре.

