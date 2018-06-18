В районе Бурятии закрыли кинозалы из-за нарушений пожарных правил

Грубые нарушения правил пожарной безопасности выявили в Закаменском районе



Прокуратура Закаменского района проверила объекты массового пребывания людей. Установлено, ООО «Тетерин Фильм» допускало грубые нарушения правил пожарной безопасности кинозалов.



- В частности, не была разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, отсутствовали планы эвакуации людей при пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, не проводились и практические тренировки, которые в обязательном порядке должны проводиться не реже одного раза в полугодие, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Также в нарушение требований закона о регистрации недвижимости в государственный кадастр не были внесены сведения об изменениях, проведённых в результате перепланировки помещения.



На управляющую кинозалом возбуждено административное дело за нарушение требований пожарной безопасности. Она оштрафована на 6 тысяч рублей.



Прокурор района направил иск в Закаменский районный суд о приостановлении деятельности кинозалов ООО «Тетерин Фильм» до устранения нарушений. Исковое заявление судом удовлетворено.

