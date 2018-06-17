Фестиваль «Гастрономическая карта России» проходит сегодня в ростовском парке «Левобережный»
В автомобилях оборудованы пекарня, кондитерская, чайная, пирожковая, калачная, буузная и другие мобильные рестораны. Гости праздника смогут попробовать московские калачи с начинками, бурятские буузы, ростовские курники «футбольные мячи», осетинские пироги, удмуртские перепечи, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), балтийскую кильку на бородинском хлебе, мордовские пшенные блины «пачат», эчпочмаки.
«Гастрономическая карта России» не просто угостит «футбольным меню», но и подарит 100 футбольных мячей гостям фестиваля, а также вручит городу два специальных Кубка.
«Эксклюзивные штучные Кубки созданы специально для стритфуд-фестиваля в Ростове. Один Кубок изготовил липецкий хлебозавод № 3 из бисквитного теста. Второй сделал ростовский участник команды фестивалей «Пироги Кучкова».
Ростов стал вторым городом, принимающим стритфуд-фестиваль региональной кухни. 15 июня команда проекта провела в Сочи, где познакомила тысячи иностранных и российских болельщиков с региональной российской кухней.
С 14 июня по 15 июля караван из 11 фудтраков ГАЗель NEXT от автозавода ГАЗ с названиями футбольных столиц «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону», проедет по регионам страны от Москвы до самой западной точки России - Калининграда. Всего за один месяц мобильные стритфуд-рестораны преодолеют расстояние в 10 000 километров, сообщает ИА DON24.RU.
В Ростов караван кухонь на колёсах привёз бурятские буузы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Фестиваль «Гастрономическая карта России» проходит сегодня в ростовском парке «Левобережный»
Бурятский национальный праздник Сурхарбан стартовал в южно-сахалинском городском парке им. Гагарина 16 июня
По республике местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами ливни, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 4-9, местами ночью до 10-15, днем до 13-18 м/с
Они будут сотрудничать в профилактике лесных и бытовых пожаров
По проекту предприятие позволит утилизировать 72 тысячи тонн отходов в год
Её обязали восстановить на работе и компенсировать моральный вред
Фирма насчитала такую сумму недостачи за ГСМ и замену масла
Мужчину лишили прав на оружие через суд
Шестеро человек самостоятельно путешествовали по Скандинавии и Европе
Таким образом ребята хотели привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме аварийности
Мужчина продал автомобиль, но новый собственник не поставил его вовремя на учёт на своё имя
Для этого они добрались до острова Тексел в Нидерландах
Жителям Хоринского района объяснили все преимущества пользования порталом
Темой творческого соревнования были правила перевозки детей
Особое внимание обратили на правила управления велосипедом и мопедом