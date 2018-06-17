В Ростов караван кухонь на колёсах привёз бурятские буузы

Фестиваль «Гастрономическая карта России» проходит сегодня в ростовском парке «Левобережный»



В автомобилях оборудованы пекарня, кондитерская, чайная, пирожковая, калачная, буузная и другие мобильные рестораны. Гости праздника смогут попробовать московские калачи с начинками, бурятские буузы, ростовские курники «футбольные мячи», осетинские пироги, удмуртские перепечи, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), балтийскую кильку на бородинском хлебе, мордовские пшенные блины «пачат», эчпочмаки.



«Гастрономическая карта России» не просто угостит «футбольным меню», но и подарит 100 футбольных мячей гостям фестиваля, а также вручит городу два специальных Кубка.



«Эксклюзивные штучные Кубки созданы специально для стритфуд-фестиваля в Ростове. Один Кубок изготовил липецкий хлебозавод № 3 из бисквитного теста. Второй сделал ростовский участник команды фестивалей «Пироги Кучкова».



Ростов стал вторым городом, принимающим стритфуд-фестиваль региональной кухни. 15 июня команда проекта провела в Сочи, где познакомила тысячи иностранных и российских болельщиков с региональной российской кухней.



С 14 июня по 15 июля караван из 11 фудтраков ГАЗель NEXT от автозавода ГАЗ с названиями футбольных столиц «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону», проедет по регионам страны от Москвы до самой западной точки России - Калининграда. Всего за один месяц мобильные стритфуд-рестораны преодолеют расстояние в 10 000 километров, сообщает ИА DON24.RU.

