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В Бурятии водолазы подняли со дна Байкала якорь времен Петра I

Общество, 
В этом году работали в районе старого порта, где до революции была железнодорожная паромная переправа

Со дна озера подняли много интересного: дореволюционный паровозный «башмак», станционный фонарь и якорь. Теперь они станут экспонатами музея, сообщает ГТРК Новосибирск.

Учебно-тренировочные сборы по подтверждению квалификации водолазов Байкальского спасательного отряда прошли в селе Танхой Кабанского района Бурятии.

Байкал
 
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