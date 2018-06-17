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В Бурятии водолазы подняли со дна Байкала якорь времен Петра I Общество, В этом году работали в районе старого порта, где до революции была железнодорожная паромная переправа

Гиревик из Бурятии выиграл медаль чемпионата России Общество, С 24 по 27 мая в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России по гиревому спорту

Арктический вариант вертолёта от У-УАЗ покажут на форуме «Армия-2018» Общество, Новейший арктический многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-ВА будет представлен на открытой площадке в Кубинке в ходе форума «Армия-2018», сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны РФ

Две бурятские группы приглашены на Nomad Way Общество, Стали известны названия еще шести коллективов, которые выступят на международном музыкальном фестивале кочевой культуры Nomad Way в Астане 22-24 июня

Бурятское землячество провело Сурхарбан на Сахалине Общество, Бурятский национальный праздник Сурхарбан стартовал в южно-сахалинском городском парке им. Гагарина 16 июня

В Бурятии местами грозы Общество, По республике местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами ливни, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 4-9, местами ночью до 10-15, днем до 13-18 м/с

МЧС в Бурятии подписало соглашение с Епархией Общество, Они будут сотрудничать в профилактике лесных и бытовых пожаров

