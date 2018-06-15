Делегация из Улан-Удэ посетила китайский Хайлар

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Ветераны из Бурятии побывали в центре для пенсионеров «Счастье №9», посетили памятники



С 10 по 13 июня делегация Улан-Удэнской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов посетила район Хайлар города Хулунбуир (КНР). Визит состоялся в рамках развития и укрепления побратимских связей между городами Улан-Удэ и Хулунбуир, а также обмена опытом с управлением старых кадров Хайлара.



Делегация совместно с начальником Управления старых кадров госпожой Нюй Хай Хун и ветеранами района посетила центр для пенсионеров «Счастье №9», памятник советским войнам и Мемориал памяти жертв Второй мировой войны, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

