Потерявшегося в Бурятии малыша поместили в реабилитационный центр

Ребёнок был найден накануне на остановке общественного транспорта
Полицейские нашли родителей найденного накануне на остановке общественного транспорта в посёлке Онохой маленького мальчика. Как сообщал «Байкал-Daily», тревогу, увидев одинокого малыша на остановке, забили местные жители. Ребёнок плохо говорит и едва смог назвать своё имя.
- Обнаружению родителей способствовала распространяемая в социальных сетях и СМИ информация об инциденте. В настоящее время сотрудники полиции проводят с родителями работу по установлению причин, способствовавших уходу несовершеннолетнего, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сам мальчик помещён в реабилитационный центр и будет возвращён матери после обследования органами опеки и попечительства, соцзащиты бытовых условий проживания ребёнка в доме.
В отношении мамы малолетнего – 37-летней жительницы СНТ «Солнечный» - полицейские составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.
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