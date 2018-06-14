В Бурятии разыскивают родителей потерявшегося мальчика





На вид мальчику 3-4 года, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза большие карие, кожа темная. Разговаривает плохо.



Одет в белую футболку с рисунком темно-синего цвета, трико, кофту серого цвета с вставками в виде крестиков и темную кепку, на ногах серо-сине-желтые кроссовки.



Тех, кто узнал мальчика и располагает данными о его личности, родственниках и месте проживания, просят обратиться в отделение полиции посёлка Онохой, либо по телефону 8(30136)41-3-71.





В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии разыскивают родителей потерявшегося мальчика.Сегодня в отделение полиции посёлка поступило сообщение от местных жителей о том, что на остановке общественного транспорта «Нулевой километр», в районе конечной маршрута №59, обнаружен мальчик. На место незамедлительно выехали полицейские, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.В настоящее время ребёнок находится в отделении внутренних дел.