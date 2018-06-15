На них расскажут о сегодняшней светорежиссуре и о маркетинге театра
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ с гастролями прибыл Московский академический театр имени Маяковского.
Состоятся мастер-классы Леонида Ошарина, директора театра, и Антона Юдакова, художника по свету Московского театрального центра «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина. Мероприятия будут бесплатными, вход свободный, сообщили в пресс-службе министерства культуры по Бурятии.
17 июня в 16.00 Антон Юдаков проведёт для желающих мастер-класс, посвящённый работе художника по свету, расскажет о сегодняшней светорежиссуре и современных подходах в этой сфере.
18 июня в 14.00 Леонид Ошарин проведет мастер-класс на тему «Современные тенденции театрального маркетинга».
Леонид Ошарин – заместитель председателя контрольно-ревизионной комиссии СТД РФ, член экспертного совета при правительстве РФ, председатель организационного совета «Столичный цех деятелей культуры» при комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, руководитель продюсерского курса Школы-студии МХАТ.
Он имеет богатый опыт в области руководства театром.
В 2001 году Леонид Ошарин начинал в должности заместителя директора по художественно-постановочной части в театрах «Человек» и «Жар-птица», затем перешёл на работу в театр «Et Cetera», где работал главным инженером, заместителем директора по строительству нового здания, а с 2005 года – директором театра. С 2011 года назначен директором Московского академического театра имени Маяковского.
Театр имени Маяковского проведёт мастер-классы в Улан-Удэ
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