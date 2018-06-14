Театр имени Маяковского в Улан-Удэ встретили гусары

Именитый театральный коллектив приехал в столицу Бурятии из Читы. Театр имени Маяковского гастролирует в рамках программы федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России «Большие гастроли. Межрегиональная программа».
На железнодорожном вокзале «Маяковку» встречало руководство и артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева. Для почётных гостей прямо на перроне было организовано небольшое театрализованное представление. Директору театра имени Маяковского Леониду Ошарину вручили штандарт с копией флага Русского драмтеатра.
Кроме того, диктор вокзала Людмила Перевалова по громкой связи объявила о прибытии в Бурятию знаменитого театрального коллектива.
Сегодня команда театра им.Вл.Маяковского отправится на экскурсию к берегу Байкала, а уже завтра состоится открытие «Больших гастролей-2018» в Улан-Удэ. Первым состоится показ спектакля «Женитьба» Н.Гоголя. В нём сыграет звёздный состав «Маяковки»: народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, народные артисты России Игорь Костолевский, Михаил Филиппов и др., сообщает пресс-служба Русского драмтеатра имени Бестужева.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего знаменитый московский театр покажет в Улан-Удэ шесть спектаклей. Билеты на них были раскуплены ещё весной.