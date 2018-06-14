Театр имени Маяковского в Улан-Удэ встретили гусары

Именитый театральный коллектив приехал в столицу Бурятии из Читы. Театр имени Маяковского гастролирует в рамках программы федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России «Большие гастроли. Межрегиональная программа».На железнодорожном вокзале «Маяковку» встречало руководство и артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева. Для почётных гостей прямо на перроне было организовано небольшое театрализованное представление. Директору театра имени Маяковского Леониду Ошарину вручили штандарт с копией флага Русского драмтеатра.

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