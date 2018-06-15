В Улан-Удэ жители Поселья устраивают битвы за маршрутки













«7:30 утра. Жители Поселья собираются на работу. Но вот незадача. Успеют вовремя далеко не все. А те, что доберутся в срок, доедут как минимум, не в настроении», - говорится в сюжете.



- Мы часто опаздываем только из-за того, что не успеваем. Мы в начале шестого выходим, пол шестого выходим из дома, чтобы дойти до остановки, - рассказала АТВ местная жительница Светлана Располина.



- Сесть на «Барисе» - это буквально две остановки вперед, еще реально. Но уже сесть после «Бариса» уже просто нереально. В утренние часы в город и приехать сюда в вечернее время – просто начинается реальная давка, - говорит житель Поселья Владимир Шонов.



Корреспондент АТВ провёл эксперимент, сев на конечной маршрута №4.



«Поначалу обстановка вполне терпимая. Но уже на третьей остановке половина маршрутки плакала от духоты», - комментирует корреспондент.



При этом водитель, увидев опросы пассажиров и телекамеру, совершил обманнный манёвр, перестав временно подбирать пассажиров.



Сами пассажиры рассказывают, что обычно они весьма страдают во время поездок: «Вечером особенно в часы пик очень тяжело уехать, приехать».



По словам чиновников, на маршрутах делают, все что только возможно. Однако места в салонах так и не прибавляется. Дать муниципальные автобусы не могут. Зато добавили дежурный 106-ой маршрут.



- Все-таки думаю, что он немного снимает нагрузку в пиковые часы с «четверки». Что там... Все таки прогресс, я думаю, присутствует потому что 6 лет назад, когда у «четверки» 6 истан проезжало за час – считалось нормальным, - говорит Сергей Будагаев, начальник отдела организации пассажирских перевозок.



За шесть лет число жителей Поселья значительно выросло.



- А так вообще людям хочется прийти на остановку и в течении 1-2 минут выехать. Не всегда это, конечно, получается. А так считается нормальным время ожидания порядка 15 минут, - отмечает Сергей Булгадаев.



Единственное очевидное решение – закупка комфортных автобусов большой вместимости и абсолютно прозрачная схема работы, заключает АТВ.





Сюжет о транспортных проблемах жителях пригородного Поселья представила телекомпания АТВ.