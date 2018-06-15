В Бурятии местами прогнозируются дожди, грозы, ливни

По данным Бурятского Гидрометцентра, 15 июня в республике местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни



Ветер северо-западный 4-9, при грозах до 13-18 м/с.



Температура днём +23, +28, местами +15, +20.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура +25, +27.



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