По данным Бурятского Гидрометцентра, 15 июня в республике местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни
Ветер северо-западный 4-9, при грозах до 13-18 м/с.
Температура днём +23, +28, местами +15, +20.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура +25, +27.
В Бурятии местами прогнозируются дожди, грозы, ливни
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