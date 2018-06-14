Сын Сергея Зверева ищет родную мать в Бурятии (видео)

















Как оказалось, когда Звереву-младшему было 16-17 лет, то есть около десяти лет назад, его бабушка сказала, что он не родной сын знаменитого стилиста. Возможно, биологическим отцом является родной брат Сергея Зверева-старшего, который трагически погиб, а шоумен усыновил мальчика. В родной деревне также ходят слухи, что ребёнок приёмный.



В поисках истины Зверев-младший с супругой отправился на родину отца. Юношу встречали приветливо, но едва заходил вопрос о матери парня, местные жители отказывались говорить.



- Был брат, но он погиб трагически. Он болел астмой, которая была неизлечима и погиб. Как люди говорят, у брата Сергея была своя семья, но был ребёнок на стороне. Когда брат погиб, Сергей Зверев решил забрать мальчика, дал свою фамилию и сделал своим сыном, - рассказал местный житель Владимир.













Не открыла дверь внуку в деревне и его бабушка, с которой у него всегда были хорошие отношения. «А мы бабушкой общаемся по телефону. Она меня любит, обожает», - признался Сергей Зверев-младший в эфире телепередачи.



Узнать правду отцовства у самого Сергея Зверева сын не может –родственники сейчас в ссоре. Отец заблокировал номер сына в телефоне, а также во всех мессенджерах. По словам светской львицы Лены Лениной, Зверев-старший был против второй женитьбы сына, но тот всё равно сыграл свадьбу. В эфире молодожёны объяснили, что на церемонию бракосочетания никого не приглашали и сделали её «для себя». Также показали фрагмент передачи «Прямой эфир» 2014 года, темой которой была «Достать звезду», где Зверев-младший просит прощения у отца.



В поисках истины об отцовстве парня двоюродный дедушка Сергея, который сейчас живёт в Тункинской долине, сдал слюну для анализа ДНК. Не открыла дверь внуку в деревне и его бабушка, с которой у него всегда были хорошие отношения. «А мы бабушкой общаемся по телефону. Она меня любит, обожает», - признался Сергей Зверев-младший в эфире телепередачи.Узнать правду отцовства у самого Сергея Зверева сын не может –родственники сейчас в ссоре. Отец заблокировал номер сына в телефоне, а также во всех мессенджерах. По словам светской львицы Лены Лениной, Зверев-старший был против второй женитьбы сына, но тот всё равно сыграл свадьбу. В эфире молодожёны объяснили, что на церемонию бракосочетания никого не приглашали и сделали её «для себя». Также показали фрагмент передачи «Прямой эфир» 2014 года, темой которой была «Достать звезду», где Зверев-младший просит прощения у отца.В поисках истины об отцовстве парня двоюродный дедушка Сергея, который сейчас живёт в Тункинской долине, сдал слюну для анализа ДНК.













В конце передачи специалист вынес результаты теста ДНК, однако их так и не озвучили. Ведущий шоу Андрей Малахов спросил у Зверева-младшего, хочет ли он придать публичной огласке результаты теста, на что он ответил, что желает увидеть результаты лично и лишь после озвучить.



Малахов вручил герою программы письмо. Прочитав результаты, молодой человек потерял самообладание. Он заплакал и в слезах вышел из студии. На этом передача закончилась.



Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев родился в селе Гужиры Тункинского района. В детстве жил в Култуке Иркутской области. Шоумен за последние годы несколько раз был на малой Родине,



В конце передачи специалист вынес результаты теста ДНК, однако их так и не озвучили. Ведущий шоу Андрей Малахов спросил у Зверева-младшего, хочет ли он придать публичной огласке результаты теста, на что он ответил, что желает увидеть результаты лично и лишь после озвучить.Малахов вручил герою программы письмо. Прочитав результаты, молодой человек потерял самообладание. Он заплакал и в слезах вышел из студии. На этом передача закончилась.Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев родился в селе Гужиры Тункинского района. В детстве жил в Култуке Иркутской области. Шоумен за последние годы несколько раз был на малой Родине, в последний раз навещал родных в августе 2017 года . Зверев помогает в сборе средств на восстановление православного храма в родных Гужирах.

Сын известного стилиста Сергея Зверева, тоже Сергей, ищет свою родную мать в Бурятии. Накануне в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» младший Зверев сдал тест ДНК, чтобы узнать правду о своём происхождении.