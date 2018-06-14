Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Июня

13 Июня

Популярное

Сын Сергея Зверева ищет родную мать в Бурятии (видео)

Сын Сергея Зверева ищет родную мать в Бурятии (видео)
Общество, 
Получив результаты ДНК-теста, Сергей Зверев-младший убежал с шоу Андрея Малахова в слезах

Сын известного стилиста Сергея Зверева, тоже Сергей, ищет свою родную мать в Бурятии. Накануне в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» младший Зверев сдал тест ДНК, чтобы узнать правду о своём происхождении. 





Как оказалось, когда Звереву-младшему было 16-17 лет, то есть около десяти лет назад, его бабушка сказала, что он не родной сын знаменитого стилиста. Возможно, биологическим отцом является родной брат Сергея Зверева-старшего, который трагически погиб, а шоумен усыновил мальчика. В родной деревне также ходят слухи, что ребёнок приёмный.

В поисках истины Зверев-младший с супругой отправился на родину отца. Юношу встречали приветливо, но едва заходил вопрос о матери парня, местные жители отказывались говорить.

- Был брат, но он погиб трагически. Он болел астмой, которая была неизлечима и погиб. Как люди говорят, у брата Сергея была своя семья, но был ребёнок на стороне. Когда брат погиб, Сергей Зверев решил забрать мальчика, дал свою фамилию и сделал своим сыном, - рассказал местный житель Владимир.




Не открыла дверь внуку в деревне и его бабушка, с которой у него всегда были хорошие отношения. «А мы бабушкой общаемся по телефону. Она меня любит, обожает», - признался Сергей Зверев-младший в эфире телепередачи.

Узнать правду отцовства у самого Сергея Зверева сын не может –родственники сейчас в ссоре. Отец заблокировал номер сына в телефоне, а также во всех мессенджерах. По словам светской львицы Лены Лениной, Зверев-старший был против второй женитьбы сына, но тот всё равно сыграл свадьбу. В эфире молодожёны объяснили, что на церемонию бракосочетания никого не приглашали и сделали её «для себя». Также показали фрагмент передачи «Прямой эфир» 2014 года, темой которой была «Достать звезду», где Зверев-младший просит прощения у отца.

В поисках истины об отцовстве парня двоюродный дедушка Сергея, который сейчас живёт в Тункинской долине, сдал слюну для анализа ДНК. 




В конце передачи специалист вынес результаты теста ДНК, однако их так и не озвучили. Ведущий шоу Андрей Малахов спросил у Зверева-младшего, хочет ли он придать публичной огласке результаты теста, на что он ответил, что желает увидеть результаты лично и лишь после озвучить.

Малахов вручил герою программы письмо. Прочитав результаты, молодой человек потерял самообладание. Он заплакал и в слезах вышел из студии. На этом передача закончилась.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев родился в селе Гужиры Тункинского района. В детстве жил в Култуке Иркутской области. Шоумен за последние годы несколько раз был на малой Родине, в последний раз навещал родных в августе 2017 года. Зверев помогает в сборе средств на восстановление православного храма в родных Гужирах.

телешоу шоу-бизнес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на этой неделе откроется два пляжа
В Улан-Удэ на этой неделе откроется два пляжа
Общество, 14.06.2018
Здесь можно будет «легально» купаться
В Бурятии назвали процент больных новорождённых
В Бурятии назвали процент больных новорождённых
Общество, 14.06.2018
За прошедший год в Бурятии родилось 14 296 детей
Сын Сергея Зверева ищет родную мать в Бурятии (видео)
Сын Сергея Зверева ищет родную мать в Бурятии (видео)
Общество, 14.06.2018
Получив результаты ДНК-теста, Сергей Зверев-младший убежал с шоу Андрея Малахова в слезах
Жители Бурятии стали чаще болеть
Общество, 14.06.2018
Заболеваемость населения Бурятии растёт
Добровольные лесные пожарные пройдут обучение в Бурятии
Добровольные лесные пожарные пройдут обучение в Бурятии
Общество, 14.06.2018
Они будут учиться тушить лесные и торфяные пожары

В Бурятии назвали «Семьи года»
Общество, 14.06.2018
Семьи Бурятии ежегодно принимают участие во всероссийском конкурсе
Жители Бурятии проводят в больницах в среднем по 12 дней
Жители Бурятии проводят в больницах в среднем по 12 дней
Общество, 14.06.2018
В 2017 году в стационарных условиях  медицинскую помощь в Бурятии получили 175,3 тысяч человек
В Бурятии будет изменена система нормирования очистки сточных вод
Общество, 14.06.2018
Для бытовых стоков будут действовать льготные коэффициенты

Улан-удэнцам на «Арбате» помогут с паспортами
Общество, 14.06.2018
Специалисты помогут горожанам подать заявление
Жителей Бурятии приглашают к участию в «Гринландии»
Общество, 14.06.2018
Приём заявок на всероссийский конкурс авторской песни уже начался
Средний житель Бурятии посещает врачей 9 раз в год
Средний житель Бурятии посещает врачей 9 раз в год
Общество, 14.06.2018
Статистика включает и новорождённых
Среди врачей Бурятии больше всего терапевтов и хирургов
Среди врачей Бурятии больше всего терапевтов и хирургов
Общество, 14.06.2018
В лечебно-профилактических организациях на конец 2017 года в Бурятии работало более 4,5 тысяч  практикующих врачей
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего сварщика
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего сварщика
Общество, 14.06.2018
Осуждённый после выхода из колонии собирается работать по профессии
«Неизвестная Россия» сняла фильм о Байкале
«Неизвестная Россия» сняла фильм о Байкале
Общество, 14.06.2018
Съёмочная группа побывала в гостях у знаменитой бабы Любы и рассказала о засилье китайцев
Владимир Гранат: Выйдем на пик формы к первому матчу на ЧМ
Владимир Гранат: Выйдем на пик формы к первому матчу на ЧМ
Общество, 14.06.2018
Уроженец Улан-Удэ, член сборной России дал интервью в преддверии старта чемпионата мира по футболу

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^