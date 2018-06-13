В Улан-Удэ прошла спартакиада работников детсадов

10 июня прошла спартакиада по военно-спортивному многоборью среди работников детских садов Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике городской администрации.
В спартакиаде приняли участие 12 детсадов. Соревнования проходили на базе отдыха «Салют» на Верхней Берёзовке. Сотрудники учреждений прошли испытания на силу, выносливость и знания на этапах:
1. международная кодовая система сигналов (международная кодовая таблица);
2. стрельба в цель;
3. неполная разборка и сборка автомата Калашникова;
4. действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
5. полоса препятствий;
6. комплексно – силовое упражнение;
7. канатный парк;
8. дартс;
9. прыжки в длину с места и т.д.
Победители и участники были награждены дипломами администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.
Итоги соревнований были следующие:
- I место и переходящий кубок - команда детского сада № 67 «Подснежник»;
- II место – команда детского сада № 173 «Росинка»;
- III место – команда детского сада «Рябинушка».
Также были определены победители в индивидуальных и командных номинациях.
Индивидуальные номинации:
- «Победитель в стрельбе из пневматической винтовки» (сад № 95);
- «Победитель по разборке и сборке автомата» (сад № 62);
- «Победитель в КСУ» (сад № 3);
- «Победитель в прыжках в длину с места» (сад № 10);
- «Победитель в игре «Дартс» (сад № 56);
- «Победитель по вязке узлов» (сад № 173).
Командные номинации:
- «Победитель при прохождении канатного парка» (команда сада № 56 «Теремок»);
- «Победитель при прохождении полосы препятствий» (команда сада № 67 «Подснежник»);
- «Победитель в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» (ОЗК);
- «Победитель в игре «Волейбол» (команда сада № 3 «Колобок»).