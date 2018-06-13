В Улан-Удэ прошла спартакиада работников детсадов



10 июня прошла спартакиада по военно-спортивному многоборью среди работников детских садов Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике городской администрации.



В спартакиаде приняли участие 12 детсадов. Соревнования проходили на базе отдыха «Салют» на Верхней Берёзовке. Сотрудники учреждений прошли испытания на силу, выносливость и знания на этапах:



1. международная кодовая система сигналов (международная кодовая таблица);

2. стрельба в цель;

3. неполная разборка и сборка автомата Калашникова;

4. действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;

5. полоса препятствий;

6. комплексно – силовое упражнение;

7. канатный парк;

8. дартс;

9. прыжки в длину с места и т.д.









Победители и участники были награждены дипломами администрации Железнодорожного района Улан-Удэ. Победители и участники были награждены дипломами администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.



Итоги соревнований были следующие:



- I место и переходящий кубок - команда детского сада № 67 «Подснежник»;

- II место – команда детского сада № 173 «Росинка»;

- III место – команда детского сада «Рябинушка».



Также были определены победители в индивидуальных и командных номинациях.



Индивидуальные номинации:



- «Победитель в стрельбе из пневматической винтовки» (сад № 95);

- «Победитель по разборке и сборке автомата» (сад № 62);

- «Победитель в КСУ» (сад № 3);

- «Победитель в прыжках в длину с места» (сад № 10);

- «Победитель в игре «Дартс» (сад № 56);

- «Победитель по вязке узлов» (сад № 173).



Командные номинации:



- «Победитель при прохождении канатного парка» (команда сада № 56 «Теремок»);

- «Победитель при прохождении полосы препятствий» (команда сада № 67 «Подснежник»);

- «Победитель в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» (ОЗК);

- «Победитель в игре «Волейбол» (команда сада № 3 «Колобок»).

