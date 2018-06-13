Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июня

12 Июня

Популярное

В Улан-Удэ без света остались «Аистёнок», наркодиспансер и 15 домов

В Улан-Удэ без света остались «Аистёнок», наркодиспансер и 15 домов
Общество,  Фото:pixabay.com
Аварию устраняли более 6 часов

Накануне днём аварийно отключилась подстанция, питавшая электроэнергией 15 жилых домов по улицам Краснофлотская, Тобольская, а также специализированный психоневрологический дом ребёнка «Аистёнок», Республиканский наркологический диспансер. Также без света остались 5 квартир в таунхаусах по улице Намжилова, находящейся на обслуживании «Энергопрофиля».

Подключение потребителей проводилось поэтапно. Спустя полтора часа электроэнергия появилась в домах потребителей с улиц Краснофлотская и Тобольская. В 18:36 запитали оставшихся потребителей с улицы Намжилова. 

На устранение неполадки ушло более шести часов, сообщают в оперативной сводке по городу. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии снижают кадастровую стоимость недвижимости
Общество, 13.06.2018
Больше половины заявлений решается в пользу граждан
В Улан-Удэ прошёл посвящённый поэту спектакль
В Улан-Удэ прошёл посвящённый поэту спектакль
Общество, 13.06.2018
В спектакле приняли участие актёры пяти театров города
«ЗвениУдинск» в Улан-Удэ собрал 45 коллективов
«ЗвениУдинск» в Улан-Удэ собрал 45 коллективов
Общество, 13.06.2018
На открытии присутствовал глава Бурятии
Жительнице Бурятии незаконно не увеличили пенсию
Жительнице Бурятии незаконно не увеличили пенсию
Общество, 13.06.2018
После вмешательства прокуратуры размер выплаты пересчитали
Самовольщики под Улан-Удэ захватывают землю из-за красивой местности
Самовольщики под Улан-Удэ захватывают землю из-за красивой местности
Общество, 13.06.2018
В Иволгинском районе существуют несколько нелегальных ДНТ
Бурятия ярко отпраздновала День России (фоторепортаж)
Бурятия ярко отпраздновала День России (фоторепортаж)
Общество, 13.06.2018
На площади Советов прошли два праздничных концерта и фейерверк. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии огонь уничтожил веранду
Общество, 13.06.2018
Пожар потушили за 10 минут
Китаец 6 лет незаконно жил в Бурятии
Китаец 6 лет незаконно жил в Бурятии
Общество, 13.06.2018
Мужчина обитал в пункте приёма и отгрузки древесины в посёлке Таксимо
Воздух в Бурятии прогреется до +29
Воздух в Бурятии прогреется до +29
Общество, 13.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 13 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы
В Улан-Удэ завершён 1 пусковой комплекс правобережных очистных
Общество, 12.06.2018
Поставлено технологическое оборудование на 400 миллионов рублей
Выпускники Бурятии могут попасть в вуз по целевому набору
Выпускники Бурятии могут попасть в вуз по целевому набору
Общество, 12.06.2018
О 25 квотах сообщило министерство образования и науки республики
В Улан-Удэ откроется выставка хронологических видов Кяхты
Общество, 12.06.2018
Выставка продемонстрирует перемены на улицах города
Предприниматель в Улан-Удэ не отстоял право платить за тепло по счётчику
Общество, 12.06.2018
Показания учитываются только тогда, когда все помещения дома оборудованы приборами учёта

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^