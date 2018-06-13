В Улан-Удэ без света остались «Аистёнок», наркодиспансер и 15 домов

Аварию устраняли более 6 часов
Накануне днём аварийно отключилась подстанция, питавшая электроэнергией 15 жилых домов по улицам Краснофлотская, Тобольская, а также специализированный психоневрологический дом ребёнка «Аистёнок», Республиканский наркологический диспансер. Также без света остались 5 квартир в таунхаусах по улице Намжилова, находящейся на обслуживании «Энергопрофиля».
Подключение потребителей проводилось поэтапно. Спустя полтора часа электроэнергия появилась в домах потребителей с улиц Краснофлотская и Тобольская. В 18:36 запитали оставшихся потребителей с улицы Намжилова.
На устранение неполадки ушло более шести часов, сообщают в оперативной сводке по городу.
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