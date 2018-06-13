Самовольщики под Улан-Удэ захватывают землю из-за красивой местности

В Иволгинском районе существуют несколько нелегальных ДНТ



ДНТ «Академия» и ДНТ «Ургаса» в Иволгинском районе Бурятии самовольно заняли земли, не имея на неё документов, сообщили в управлении Росреестра Бурятии.



- Территория, на которой раскинуло свои владения ДНТ «Академия», находится в федеральной собственности, то есть принадлежит государству. Государство, в свою очередь, в лице Росимущества предоставило эти земли Бурятской сельхозакадемии на праве постоянного (бессрочного) пользования. В своём ответе Росимущество сообщает, что каких-либо решений о предоставлении земельных участков ДНТ не принималось, - уточнили в Росреестре.



Не предоставлялся земельный участок и ДНТ «Ургаса».



Эти ДНТ существуют только на бумаге, деятельность их не легитимна. Но в итоге рискуют своим имуществом не только организаторы ДНТ, а граждане, построившиеся на земельных участках.



Граждане в большинстве случаев понимают, что занимают участок, не имея на это прав. Так, в своих письменных объяснениях житель ДНТ «Ургаса» поясняет, что действительно занял участок без документов просто потому, что ему понравилась местность.



- Зачем что-то покупать, участвовать в торгах, заниматься оформлением, оформлять ипотеку и оплачивать кредит, как делают другие, если можно просто приехать и поставить дом, а затем годами ждать и даже требовать его узаконения? Так делать нельзя. Во-первых, мы живём в правовом государстве, и закон для всех един. Во-вторых, такие самовольные строения возводятся без разрешения на строительство, а значит, гарантий соблюдения противопожарных и санитарных норм нет. В-третьих, захват земельных участков осуществляется в большинстве случаев с целью последующей продажи. Например, огораживается участок, на его территории строятся, как правило, три дома, а затем продаются. Цель обогащения достигнута. И так можно перечислять до бесконечности, - поясняют в управлении Росреестра.



В отношении земель, принадлежащих на праве постоянного (бессрочного) пользования БГСХА, проверки проводятся с 2012 года. Должностное лицо БГСХА привлекалось к административной ответственности за неиспользование земельных участков по целевому назначению. Направлялись материалы в управление Россельхознадзора, собственнику земельных участков МТУ «Росимущество». Также неоднократно направлялась информация о выявленных нарушениях в администрацию Иволгинского района для проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю. В свою очередь, материалы проверок от органов местного самоуправления в управление Росреестра не поступали, отмечают в ведомстве.



БГСХА неоднократно выдавались предписания о принятии мер по устранения правонарушения и обеспечению использования земельного участка по назначению.



По искам БГСХА принято 15 решений Иволгинского районного суда Республики Бурятия об освобождении земельных участков ДНТ «Ургаса». Но решения не исполнены, участки не освобождены. А занятых участков стало еще больше.



- Наша республика - это наш общий дом, наша малая Родина, все мы хотим жить в благополучной среде. Но до тех пор, пока общественность не осознает и не выступит с порицанием этой ситуации, порядка не будет. Мы так и будем жить без комфортных, широких дорог, жаловаться на то, что нет доступа к земельным участкам, не могут проехать машины «скорой помощи» и МЧС. И пока бездействуют муниципальный контроль и собственники земли, эта проблема не будет решена, - отметил государственный земельный инспектор управления Росреестра по Бурятии Дмитрий Цыренов.



