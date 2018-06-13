Жительнице Бурятии незаконно не увеличили пенсию

После вмешательства прокуратуры размер выплаты пересчитали



Прокуратура Бичурского района проверила обращение местной жительницы. Выявлено неисполнение пенсионного законодательства территориальным подразделением Пенсионного фонда в районе.



- Женщина, инвалид 3 группы, являясь получателем социальной пенсии по инвалидности, после достижения шестидесятилетнего возраста приобрела право на социальную пенсию по старости. Вместе с тем, региональным центром по установлению и выплате пенсий перерасчёт пенсии не производился, вследствие чего размер пенсии заявителя своевременно не увеличился, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Только после вмешательства прокуратуры нарушение порядка начисления пенсии было устранено.



Руководителю Управления ПФР в Бичурском районе внесено представление.



По требованию прокуратуры женщине пересчитали пенсию с января по апрель 2018 года, сотрудник пенсионного фонда привлечена к дисциплинарной ответственности.

