О 25 квотах сообщило министерство образования и науки республики
В Бурятии до 19 июня в пределах целевой квоты осуществляется приём документов на обучение в вузах РФ, сообщает министерство образования и науки республики.
- В соответствии с правилами приёма образовательная организация высшего образования самостоятельно осуществляет конкурс целевых претендентов из общего числа поданных заявок от регионов и принимает решение о зачислении. Заключение договоров о целевом приёме и целевом обучении не является гарантией зачисления на бюджетное место, так как зачисление на места в пределах квоты целевого приёма так же проводится на конкурсной основе, - отмечают в министерстве.
К заявлению необходимо приложить письмо от организации, гарантирующей абитуриенту условия, являющиеся неотъемлемой частью договора о целевом обучении: место для прохождения учебной, производственной и преддипломной практики в соответствии с учебным планом, последующее трудоустройство, меры социальной поддержки (с обязательным указанием вида и размера поддержки).
Подробную информацию можно узнать в министерстве образования и науки Республики Бурятия (каб. №301) и по тел. 21-57-41. Образцы заявлений, письма и направления подготовки, по которым идёт приём доступны по ссылке: http://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=12210
Выпускники Бурятии могут попасть в вуз по целевому набору
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поставлено технологическое оборудование на 400 миллионов рублей
О 25 квотах сообщило министерство образования и науки республики
Выставка продемонстрирует перемены на улицах города
Показания учитываются только тогда, когда все помещения дома оборудованы приборами учёта
Также они почтили память коллег, которые отдали жизни, защищая население
Республиканское МВД опубликовало в соцсетях фотографии сотрудников возле памятников во всех районах
На главной площади города юным героям вручили почётные знаки «Горячее сердце»
Кроме того, компания нарушала требования о безопасности пищевой продукции
Выделенная комната была холодной, сырой и без водоснабжения
Возгорание дотушивают в Муйском районе
Для детей созданы ролики, тесты, комиксы по правилам поведения в различных ситуациях
В 15 районах республики жители вынуждены платить взносы через банки, которые берут процент с суммы перевода
Но выделенные субсидии на самозанятость им придётся вернуть государству
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 12 июня в республике местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы
Общество, 11.06.2018
Марек Каминский намерен за два месяца добраться из Польши в Японию на электрокаре «Ниссан Leaf». Цель экспедиции – популяризация электричества как экологического вида топлива