Выпускники Бурятии могут попасть в вуз по целевому набору

О 25 квотах сообщило министерство образования и науки республики



В Бурятии до 19 июня в пределах целевой квоты осуществляется приём документов на обучение в вузах РФ, сообщает министерство образования и науки республики.



- В соответствии с правилами приёма образовательная организация высшего образования самостоятельно осуществляет конкурс целевых претендентов из общего числа поданных заявок от регионов и принимает решение о зачислении. Заключение договоров о целевом приёме и целевом обучении не является гарантией зачисления на бюджетное место, так как зачисление на места в пределах квоты целевого приёма так же проводится на конкурсной основе, - отмечают в министерстве.



К заявлению необходимо приложить письмо от организации, гарантирующей абитуриенту условия, являющиеся неотъемлемой частью договора о целевом обучении: место для прохождения учебной, производственной и преддипломной практики в соответствии с учебным планом, последующее трудоустройство, меры социальной поддержки (с обязательным указанием вида и размера поддержки).



Подробную информацию можно узнать в министерстве образования и науки Республики Бурятия (каб. №301) и по тел. 21-57-41. Образцы заявлений, письма и направления подготовки, по которым идёт приём доступны по ссылке: http://egov-buryatia.ru/minobr/press_center/news/detail.php?ID=12210

