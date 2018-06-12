В Улан-Удэ откроется выставка хронологических видов Кяхты

Выставка продемонстрирует перемены на улицах города



15 июня в 16 часов в Музее истории Улан-Удэ состоится открытие выставки «Кяхта - Троицкосавск: золотые столетия».



- На выставке будут представлены виды города Кяхта, изображающие одновременно в несколько периодов его долгой истории. Выставка напомнит и наглядно продемонстрирует сколько событий, судеб и перемен помнят эти улицы, - сообщает минкульт Бурятии.



Город был основан в 1727 году российским дипломатом Саввой Рагузинским-Владиславичем. По его указанию, в соответствии с Буринским трактатом, на месте Барсуковского зимовья был построен Троицкосавский острог.



Возведённая внутри деревянной крепости Троицкая церковь с приделом Святого Саввы Сербского (небесного покровителя основателя крепости Саввы Рагузинского-Владиславича), дала название как самой крепости — Троицкая, так и городу — Троицкосавск.



Выросший вокруг крепости город до 1934 года назывался Троицкосавском, затем был объединён с торговой слободой Кяхта и переименован.



Заключённые между Россией и Китаем договоры (Буринский и Кяхтинский) определили на долгие годы мирные взаимоотношения между странами-соседями, сделав город главным центром русско-китайской торговли.



Через Кяхту в Китай вывозились сукно, мануфактура, пушные товары и юфть, из Китая, главным образом, чай. В небольших количествах доставлялись шёлковые и хлопчатобумажные ткани и фарфоровые изделия. Длительное время (около века) именно Кяхта снабжала чаем Россию и Западную Европу. Причем в России китайский чай называли кяхтинским, a за границей - русским.



- Все работы выполнены в технике пуантилизм – раздельными мазками точечной формы. Смешение цветов происходит на сетчатке глаза зрителя в процессе восприятия рисунка. Подобная техника трудоёмка, требует терпения и усидчивости, но созданные в ней картины вызывают ощущение неуловимой воздушности и живости образов. По словам художника, графика была выбрана для того, чтобы добиться эффекта фотографии, - объясняют в министерстве культуры.





