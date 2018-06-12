Жителям Бурятии напомнили о портале безопасности детей «Спас-Экстрим»





На главной странице подробно рассказано об экстренных службах, для чего они нужны, когда и по какому номеру их нужно вызывать. На портале можно почерпнуть много другой полезной информации, например, о том, как стать спасателем. Всё это будет также полезно почитать педагогам и родителям.



Отдых современных школьников невозможно представить без интернета. Тем более, во время летних каникул, когда у детей появилось больше свободного времени.- Чтобы это времяпровождение было не только развлечением, но и приносило пользу, рекомендуем познакомить детей с познавательным интернет-порталом детской безопасности «Спас-Экстрим» - www.spas-extreme.ru, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.Сайте посвящён вопросам детской безопасности. Здесь можно посмотреть интересные фильмы и обучающие видеоролики по правилам поведения в различных ситуациях, почитать книжки, буклеты и комиксы, отгадать кроссворды. Проверить и закрепить полученные знания поможет прохождение тестов по правилам личной безопасности.В разделе «Творчество» размещены самые лучшие художественные работы детей со всех уголков страны – рисунки, стихи и проза. О ребятах, которые совершили подвиги, можно узнать в разделе «Юные герои».